Dos bajas seguras y una duda para recibir al Recreativo Granada

La enfermería vuelve a ser un quebradero de cabeza para José María Salmerón. A estas alturas de semana, el técnico del Recreativo de Huelva lamenta ya dos bajas seguras para el partido del próximo sábado (Nuevo Colombino, 16.30 horas) frente al filial del Granada.

Un duelo que no podrán disputar Marc Caballé e Ismael Benktib, que aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Y es seria duda Carlos Martínez, aquejado de molestias musculares. El extremo no ha entrenado ni ayer ni hoy con el grupo y se complican sus opciones de jugar.