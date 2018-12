El padre de Bernardo Montoya: “Si lo ha hecho que lo pague”

now playing

Imagen: Canal Sur

Manuel Montoya ha tenido 9 hijos, dos de ellos han terminado en la cárcel por sendos asesinatos en Cortegana. Manuel vio a su hijo Bernardo por última vez la pasada semana desde entonces no ha vuelto a verlo y se ha enterado por la prensa de todo lo sucedido. Así lo ha declarado Manuel a Andalucía Directo, de Canal Sur, que ha localizado a la familia en Cortegana.

El padre del presunto asesino ha querido también tener un mensaje para la familia de Laura Luelmo "yo lo siento lo que ha hecho y le doy mi pésame. Lo que ha hecho no se puede hacer, si él lo ha hecho que lo pague, porque eso no se hace".

Por su parte una de las hermanas del detenido, Isabel Montoya, ha querido "pedir perdón, si lo ha hecho que lo pague, yo reniego de que sea mi hermano si lo ha hecho, nosotros no tenemos culpa de lo que ha hecho", indicaba entre llantos.

Isabel asegura que no veía a su hermano desde el miércoles pasado y que cuando comenzó a ver noticias relacionadas con su hermano, "no me lo quería creer, acababa de salir de la cárcel, pero él se lo ha buscado".