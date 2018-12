Tropi: “Seguiremos protestando hasta que nos paguen lo que nos deben”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Los dos últimos partidos del Recreativo han tenido un denominador común: protestas de los jugadores contra los impagos y malos resultados. No se puede establecer una relación directa causa-efecto entre ambas realidades, aunque sí es evidente que el desgaste del conflicto laboral comienza a pasar factura al club en todos los ámbitos.

Aún así, los futbolistas están decididos a luchar hasta el final por lo que es suyo. "Seguiremos protestando hasta que tengamos alguna noticia (sobre una solución definitiva para el problema de los impagos) o nos den el dinero que nos deben", confirma Tropi en declaraciones a Antena Huelva Radio.

"Pedimos lo que nos corresponde -continua el centrocampista- y queremos que nos paguen lo antes posible, pues, aunque estamos llevando bien la situación de competir, al final nos va a perjudicar. Y sólo queremos competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos", revela.

Respecto al último choque con el Atlético Sanluqueño, el mediocentro valenciano lamenta la pérdida de dos puntos por "un error arbitral" cuando "teníamos el partido controlado. He visto la jugada repetida y le pone la zancadilla, no entiendo cómo el árbitro o el línea no pueden verlo", sentencia.