Los arquitectos piden que se cuente con la ciudadanía en la remodelación de Francisco Montenegro

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH) han mostrado su sorpresa, tras conocer a través de la prensa el Proyecto de Urbanización que se ha planteado en medios desde el Puerto de Huelva para la avenida Francisco Montenegro y que “no se trata de un proyecto pensado por y para la ciudadanía, al no contarse con ella, ni consensuado con los principales agentes de la ciudad en materia de espacios públicos, dotaciones y planificación urbana”.

El COAH ha mostrado su asombro, tras conocer detalles en prensa de lo que se denomina Proyecto Urbanístico por sus promotores, “sin serlo”. Los arquitectos indican que “es un proyecto de obras con mucha carga de inversión, pero que se queda en una simple reforma estética; que conlleva asfaltado, aparcamientos nuevas rotondas, adoquinado y jardinería”, sin reflexión e ideas contrastadas que, mediante licitaciones públicas y concursos para la comparativa de diversos modelos posibles arquitectónicos y urbanísticos, den el vuelco que todo el espacio portuario de Francisco Montenegro, Transversales y Punta del Sebo que actualmente conocemos. Vuelco que se necesita sin demora.

Asimismo, se indica desde la sede colegial, que la remodelación de Francisco Montenegro “es necesaria abordarla con seriedad contando con el mayor número de profesionales expertos en diseño urbano de espacios públicos de calidad conforme a las nuevas tendencias, no desde la unilateralidad con escasa reflexión, primando el asfaltado y el aparcamiento lineal como ideas de proyecto”.

Se toma como ejemplo la trayectoria de mediación, impulso político, selección de proyectos, y de gestión económica de otros casos de éxito en el país: Barcelona, Bilbao, La Coruña, Santander… y más recientemente y en proceso en nuestra comunidad autónoma: Málaga, Cádiz o el Máster Plan del Puerto de Almería; son ejemplos de reconversión de las zonas portuarias, para acercar los puertos a las ciudades y viceversa, para mezclar la vida de ambos espacios con una interacción real. “Huelva se merece mucho más que unos viarios remodelados y no somos menos que nuestras homólogas andaluzas. Sólo hay que querer llevar a Huelva al mismo nivel de integración Puerto-Ciudad que otras ciudades y Puertos están consiguiendo, no sin esfuerzo; con debates, congresos y participación ciudadana real”.

“El uso que el ciudadano pueda hacer en el futuro de estos espacios viarios, aparcamientos y rotondas protagonistas, quedará muy diluido si no hay actividades reales de uso para los ciudadanos en otras parcelas del entorno, que hay que pormenorizar, en las que se puedan desarrollar actividades acordes con las demandas de la ciudadanía, y que generen nuevas piezas edificatorias en los amplios vacíos de instalaciones ya obsoletas y en desmantelamiento; es la única receta para la integración Puerto Ciudad”. En Málaga, el Palmeral de las Sorpresas ha sido fruto de un concurso internacional, ganado por Junquera Arquitectos y obteniendo el premio Cemex de Infraestructura y Urbanismo Internacional 2013. Cádiz y Almería se miran en la actualidad en el espejo de Málaga y han iniciado sus procesos, optando decenas de consultorías para el despliegue de ideas Puerto-Ciudad con carácter previo a la toma de decisiones, con mixtura de comerciales, equipamientos, deportivos, terciarios, I+D etc.

Desde el COAH se ha solicitado una cita con presidente y el director de la Autoridad Portuaria, para conocer de primera mano las intenciones a corto y medio plazo, con la intención de participar de forma activa, con un Plan Urbanístico participado por todos los ciudadanos e instituciones con voz, y que debe contar con la tramitación adecuada de información pública administrativa.

Para los arquitectos, “es el momento de acometer esta reforma con la opinión de todos, no pueden hacerse proyectos parciales sin contar con el resto de la ciudad”. “Sin verdaderas ideas globales de integración Puerto&Ciudad, no se pueden hacer ni la ciudad ni el Puerto del futuro, que ha de serlo desde Polígono Pesquero Norte hasta El Monumento a la Fe Descubridora, BIC que hay que rehabilitar, está en Dominio Público Portuario y no ha sido incluido en el Proyecto de Obras que discutimos”.