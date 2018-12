La búsqueda de la desaparecida en El Campillo se traslada al pantano de Campofrío

now playing

La búsqueda de la joven desparecida en El Campillo se ha ampliado hasta el pantano de Campofrío. Según ha podido constatar este periódico, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se han trasladado al embalse de la vecina localidad campurriana, donde desarrollan labores de búsqueda en una lancha, si bien desde la Benemérita, aunque han confirmado ese hecho a esta redacción, aseguran que podrían estar buscando algún objeto de ofrezca alguna pista sobre el paradero de la desaparecida, y no necesariamente el cuerpo de la joven.

Antes, en la mañana de este viernes, tal y como ya informó este periódico, la Guardia Civil aseguró que no descarta “ninguna hipótesis” sobre el origen de la desaparición de esta joven de 26 años desaparecida en El Campillo desde el pasado miércoles. “No descartamos nada. Todo es posible y no vamos a parar hasta que no encontremos a Laura”, señaló el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, al tiempo que explicó que “tenemos nuestras unidades de investigación, las más cualificadas, dedicadas a este hecho desde que tuvimos conocimiento del mismo”.

Preguntado sobre si hay algún sospechoso que esté detrás de la desaparición de la joven, tal y como se comenta en el pueblo, Romero recalcó que “no tenemos nada en concreto”. “No podemos entrar en comentarios, nuestro trabajo tiene que ser exhaustivo”, zanjó.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva hizo estas declaraciones ante los medios de comunicación en El Campillo tras anunciar que un dispositivo formado por más de 200 personas se ha distribuido por los alrededores del municipio, en seis sectores, para buscar a la joven desaparecida.

El dispositivo, explicó, está coordinado por el capitán de la Guardia Civil de la zona y formado, además de por efectivos de este cuerpo de seguridad, por voluntarios de la Cuenca Minera y de Zamora y por agentes forestales y de Protección Civil.

Asimismo, Ezequiel Romero explicó que también se va a buscar a unos nueve kilómetros de El Campillo en dirección norte, al ser la parte norte del municipio el lugar “donde el último repetidor de telefonía nos indica que estuvo”, ha señalado.

La joven, Laura Lelmo, es natural de Zamora y residía en El Campillo desde hace el 4 de diciembre, fecha en la que se incorporó como profesora de Plástica en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz del municipio vecino de Nerva.

Su desaparición fue denunciada por un familiar el pasado jueves desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil ha iniciado las investigaciones y puesto en marcha la búsqueda para hallar a la desaparecida, en la que participan el servicio aéreo y el grupo cinológico de búsqueda y localización de personas de la Benemérita.

Asimismo, desde la Guardia Civil informaron a esta redacción que, al parecer, la chica salió de su domicilio el miércoles con ropa de deporte para correr, tras lo que no se ha sabido nada más de la desaparecida. Además, según pudo saber este periódico, en la casa donde reside la desaparecida no se halló nada extraño. Sólo se echó en falta ropa deportiva, lo que casa con la tesis de que salió el miércoles a correr, como aseguró la propia joven por teléfono a su pareja.

La vivienda se encuentra situada en la Plaza del Arriero de la localidad campillera y fue alquilada por esta joven a otra profesora del instituto de Nerva, según confirmaron a este periódico fuentes del centro educativo, donde se encuentran “muy preocupados” por la desaparición de Laura.