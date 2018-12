Los sindicatos de Prisiones claman contra la falta de personal penitenciario en Huelva

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF como organizaciones mayoritarias en el establecimiento penitenciario de Huelva han celebrado una manifestación por las calles de Huelva para denunciar la gestión que está realizando de nuestro conflictivo colectivo el Ministerio de Interior dirigido por Grande Marlaska, donde se pretende encerrar y clausurar cualquier solución de este conflicto colectivo.

Según los sindicatos, "tras unas falsas promesas en sede parlamentaria realizadas por el propio ministro, la retirada de una propuesta realizada por la propia Administración y la celebración de la primera huelga de prisiones el ministro de interior no ha dado ningún atisbo de querer solucionar este conflicto, sino más bien al contrario, enconarlo más si cabe con el reparto de unas cantidades indecentes, por los servicios prestados en los días de huelga entre los responsables de los centros penitenciarios".

En contraposición a esta falta de dialogo, por ejemplo, aseguran "no se ponen cortapisas a contratos millonarios en seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios (60 millones de euros anuales) o la construcción y reparación de piscinas de los centros penitenciarios apenas usadas por la población reclusa".

"Todas estas circunstancias que estamos describiendo y que pretenden, no nos caben la menor duda, de cerrar cualquier expectativa de conseguir las mejoras laborales no hace sino reforzar el ánimo y el compromiso de nuestro colectivo de seguir luchando por revertir esta situación y conseguir los objetivos marcados por nuestro colectivo que no son otros que la dignificación de nuestra labor diaria en los centros penitenciarios de todo el país".

Las centrales sindicales convocantes de la protesta apuestan por resolver "la falta de personal en prisiones, en concreto, en Huelva un déficit de 50 de empleados penitenciarios. No resolviéndose tampoco el problema alarmante en la cobertura urgente de personal sanitario en el centro penitenciario de Huelva".

Fomentar de una vez adecuada, una formación eficaz y adecuada al difícil trabajo que realizamos a diario, establecer mecanismos eficaces y reales que prevengan las agresiones que sufrimos a diario los empleados penitenciarios de todo el país y una mejora retributiva acorde a la realizada por este gobierno a colectivos también del Ministerio del interior son otras de sus peticiones