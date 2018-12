La fecha del hallazgo de un cuchillo, el ancho de la hoja y la acción policial agitan el crimen de Almonte

Juan Ángel Rivera Zarandieta, abogado de F.J.M., el cual fue el único acusado por el caso del doble crimen de Almonte en el que fallecieron un padre y su hija tras múltiples cuchilladas en abril de 2013 y fue absuelto por un jurado popular y por el TSJA, ha asegurado que esta parte es "la primera interesada en que aparezca el arma homicida". Por su parte, Luis Romero, abogado de la acusación particular, ha incidido en la importancia de que se aclare si el cuchillo hallado en una alcantarilla de Almonte guarda relación o no con este crimen.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press a las puertas de los juzgados de La Palma del Condado, donde este viernes están citados los dos agentes de la Policía Local de Almonte que entregaron un cuchillo a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado, la cual investigó este doble crimen.

La juez ha abierto una pieza separada tras el hallazgo de dicho cuchillo en una alcantarilla de la localidad, denunciado ante la Guardia Civil por el hermano y tío de los fallecidos, Aníbal Domínguez, el cual tuvo conocimiento de esto por unos vecinos. No obstante, mientras éstos sitúan el hallazgo en la primavera de 2017, desde la Policía Local han manifestado que fue un año antes, en 2016.

Ante esto, la magistrada citó a estos dos agentes para que declaren sobre este hallazgo y a los abogados de la acusación y defensa del caso del doble crimen que ha llegado al Supremo, para participar en este interrogatorio. Hay que recordar que se está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la posible repetición del juicio del doble crimen de Almonte tras admitir a trámite el recurso presentado por la familia de las víctimas contra la sentencia absolutoria.

Por su parte, Rivera Zarandieta ha incidido en que su "único interés es determinar si el cuchillo hallado guarda algún tipo de relación con los hechos que se están investigando", incidiendo en que "el proceder de la Policía y Guardia Civil es irrelevante en este momento". "Para nosotros, nuestra única preocupación, porque somos los primeros interesados en que aparezca el arma homicida, es ver si guarda algún tipo de relación con los hechos", ha proseguido.

"Si este cuchillo se aproxima a 1,6 centímetros en el ancho de hoja puede tener relación si no todo lo que está pasando aquí es una vergüenza", ya que "la UCO no tuvo ni el atrevimiento de solicitar el cuchillo a la Policía Local de Almonte", ha criticado.

Respecto a F.J.M., ha apuntado que se encuentra "tranquilo", pero "al final todas las noticias y la utilización de este asunto le afecta", al tiempo que ha señalado que la deliberación del Supremo, "le inquieta". No obstante, el letrado ha remarcado que "él sabe que, a través de este primer juicio y si nos abocaran a un segundo juicio, está claro que solo puede producirse una sentencia absolutoria".

"Se trataría de dos meses más perdidos", ha continuado Rivera Zarandieta, que ha incidido en que "no quieren que se vuelva a repetir, pero no tenemos ningún miedo" si se volviese a celebrar, pero "sería la primera vez que, por la influencia de los medios y demás, se consiguiera revocar una sentencia, primero de la Audiencia Provincial de Huelva y después del TSJA y eso sería un auténtico despropósito", ha enfatizado.

Cuestionado por el hecho de que la Fiscalía del Supremo se haya adherido al recurso presentado por la acusación particular, no ha querido abundar demasiado sobre esta decisión, pero ha agregado que "la fundamentación que se da no atiende a lo ocurrido en el juicio" puesto que "no estuvo presente", de manera que "no conoce ni las declaraciones de testigos, ni informes periciales". "No debería haberlo hecho, lo respeto", pero, a su entender, "es un despropósito", ha dicho.

Acusación particular

Por su parte, Luis Romero, abogado de la acusación particular, ha remarcado el afán de esta parte para que "todo se aclare", incidiendo en que este jueves "sorpresivamente apareció el cuchillo entregado por la Policía Local" ya que "los días anteriores todo nos hacía pensar que o no había cuchillo, que estaba desparecido, o que la Policía Local lo había entregado a la Guardia Civil".

Tras remarcar que desconocen si el cuchillo tiene o no relación con el doble crimen, Romero ha recordado que su cliente Aníbal Domínguez lo que hizo fue poner en conocimiento de la Guardia Civil el relato de los vecinos, los cuales aseguraban que la Policía Local extrajo el cuchillo de la alcantarilla y "sin saber qué había ocurrido", añadiendo que "ninguna de las partes, ni autoridad judicial, ni la Guardia Civil o el cuerpo investigador, que es la Unidad Central Operativa (UCO), tenían constancia de ello".

De otro lado, respecto a la cadena de custodia de este cuchillo, el abogado ha apuntado que esa cuestión se abordará y se preguntará a los policías locales que comparecen este viernes. Además, cuestionado por una reunión que se habría producido un día antes de la rueda de prensa que ofreció el Consistorio entre la jefa de la Policía Local, el abogado de la defensa y el concejal de Seguridad Ciudadana, ha apuntado que "hubo un encuentro" aunque desconoce más datos y después el edil "ha dado algunas fechas que no coinciden con los hechos acontecidos", ha concluido.

Precisamente, hace unos días, el Ayuntamiento de Almonte anunció en una rueda de prensa que había remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el informe sobre el hallazgo del citado cuchillo pero insistieron en que fue hallado en 2016 en una alcantarilla y no en primavera de 2017, como reza en la denuncia de Domínguez, y que, según el equipo de gobierno, fue puesto a disposición de la Benemérita, por lo que desde el Consistorio solicitaron a la Guardia Civil que reconociera públicamente que conocía la existencia de este cuchillo con el fin de defender "el honor y el buen trabajo" de la plantilla de la Policía almonteña.

Cabe recordar que esta petición surgió después de que Domínguez interpusiera una denuncia hace unas semanas para conocer el paradero de este cuchillo, cuyo hallazgo, según él, se produjo "en la primavera de 2017 -cuatro meses antes de que empezara el juicio-, momento en el que lo puso en conocimiento de la Policía Local un hombre que estaba trabajando como pintor y lo encontró en una alcantarilla, ubicada en la calle Callejón de los Granados de la localidad, que se encuentra a 200 metros de la casa donde vivía F.J.M.".

Al respecto, Domínguez aseguró que "la Guardia Civil en ningún momento ha tenido conocimiento de este cuchillo por parte de la Policía Local que, según estas vecinas, era de una hoja de grandes dimensiones, estaba manchado y fue introducido por los agentes de la Policía que se personaron en el lugar en una bolsa de plástico, pero ahora no se sabe dónde está".

Sin embargo, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz (PSOE), insistió al respecto en que el hallazgo del cuchillo al que se refiere la denuncia "tuvo lugar en junio de 2016 y no en la primavera de 2017, de ahí que quizás el denunciante haya preguntado a la Guardia Civil por un cuchillo aparecido en 2017 y quizás por eso le digan que no se le llevó ningún cuchillo el año pasado, porque fue un año antes, en 2016".