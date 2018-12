El Ayuntamiento disipa las dudas sobre el Palacio de Deportes y Huelva 2021

now playing

La posibilidad de que Huelva sea sede del Campeonato del Mundo de Bádminton en el 2021 ha quedado en entre dicho por unas declaraciones de Carolina Marín que han sido malinterpretadas.

La reina del deporte onubense comentó en AS que "quizás el Palacio de Deportes, con su aforo de 5.000 espectadores, se puede quedar algo pequeño para un Mundial. No sé".

De ahí a deducir que la Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y cuádruple Campeona de Europa prefiere que el Mundial 2021 se juegue en otra ciudad, va un abismo.

De hecho, las dudas de Carolina Marín están justificadas, pues la capacidad del pabellón que lleva su nombre es inferior al de las instalaciones que albergaron los cuatro últimos mundiales en Copenhague (7.500 espectadores), Yakarta (7.166), Glasgow (6.500) y Nankín (10.000).

No obstante, la diferencia en aforo no es muy relevante y el propio Ayuntamiento de Huelva ha señalado, a través de su concejala María José Pulido, que "la Federación Española de Bádminton no nos ha transmitido nada acerca de que sea una instalación pequeña".

No obstante, "si fuera necesario acometer alguna actuación de mejora o intentar buscar un espacio mejor, se estudiaría, pero, en principio, el Palacio de Deportes reúne las condiciones para albergar un campeonato de estas características".