Huelva se cuela en el ‘Top ten’ de las ciudades con más porcentaje de usuarios de Facebook y Twitter

Pese al crecimiento experimentado en Twitter, solo el 22% de las cuentas están activas y publican con regularidad

El mundo de las redes sociales no deja de crecer en Huelva y de hecho, aunque no de una forma especialmente destacada, la capital onubense se cuela entre las ciudades con más perfiles tanto de Facebook como de Twitter ( no así en Instagram) donde tiene un gran número de usuarios y no poca repercusión.

Sin embargo, según un reciente estudio, el informe de redes sociales 'The Social Media Family' que recoge los números con los que concluyó la provincia de Huelva en el año 2017, pese al gran número de cuentas de Twitter que tiene la capital onubense, un total de 25.767, lo que lo eleva al puesto número 15 del ránking de toda España, tan solo un 22% de las mismas están activas, es decir, tuitean al menos dos veces al mes, por lo que la gran mayoría están abandonadas o simplemente se utilizan como 'plataformas espía' en las redes sociales.

Según este estudio solo 5.737 usuarios son activos y de ellos, solo 7 son usuarios verificados. Eso sí, teniendo en cuenta el número total de cuentas de Twitter, Huelva se sitúa en el número 8 de las ciudades con más usuarios de Twitter porcentualmente teniendo en cuenta su población.

Eso sí, en el año 2016 la ciudad de Huelva concluyó con 25.002 cuentas de Twitter por lo que en solo un año ha crecido en más de 700 usuarios en esta red social.

A pesar de las noticias generales sobre la caída de uso de Twitter, en lo que respecta a la creación de nuevos perfiles durante el año 2017 se han superado todos los récords anteriores y se cerró el año con un total de 2.140.073 usuarios en las 50 ciudades españolas más pobladas.

Por otro lado, en Facebook, Huelva también se encuentra entre las 25 ciudades españolas con más usuarios, pero eso sí, en el puesto número 25, teniendo en cuenta su población, Huelva también se sitúa en el 'Top Ten' de las ciudades con mayor porcentaje de usuarios, colocándose en el puesto número 10 de la lista según este estudio.

Eso sí, Huelva ha perdido en tan solo un año un total de 60.000 usuarios de Facebook pasando de 190.000 a finales de 2016 a 130.000 a finales de 2017 pese a lo cual sigue estando en las cabeceras de las estadísticas de redes sociales.