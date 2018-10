Manuela Parralo: “El informe del CSN sobre los fosfoyesos no arroja nada nuevo”

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha destacado "el compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con "la defensa y preservación del medio ambiente". A preguntas de los periodistas, Parralo se ha referido al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el cual señala que mantiene bajo vigilancia radiológica hasta seis áreas en todo el territorio español en las que se ha detectado presencia de radiactividad aunque sin riesgo radiológico, entre ellas, las Marismas de Mendaña en Huelva, -donde se ubican las 1.200 hectáreas que ocupan las balsas de fosfoyesos-.

En este punto, la subdelegada ha explicado que "lo que arroja el informe era lo suficientemente conocido por la ciudadanía", de manera que "no ha arrojado nada nuevo".

No obstante, no ha restado importancia al informe y ha destacado que, aunque el Ministerio de Transición Ecológica no se ha pronunciado de manera directa aún sobre el proyecto de Fertiberia para recuperar el terreno de las balsas, "si podemos asegurar el compromiso del Gobierno con la preservación y defensa del medio ambiente y en este sentido se va en línea con la Junta", la cual no comparte el proyecto presentado.