Las élites de Sevilla buscan una ‘expropiación’ de Matalascañas

Las élites de Sevilla tienen puestos sus ojos en el término municipal de Almonte. Conocidos son sus intentos de patrimonializar la tradición rociera. Objetivo no cumplido gracias al celo que Almonte siempre ha puesto en lo referente a esta tradición ancestral.

Pero de un tiempo a esta parte esas élites sociales tan poderosas en Sevilla y con notables influencias políticas en el Gobierno regional parecen apuntar a una ‘expropiación’ de Matalascañas.

Primero, una investigación de Gabino Carranza y José María Font pidió al Ayuntamiento de Sevilla que reclamara la propiedad de parte de la playa. Nada menos que se remontan a derechos y escritos del siglo XIII. Ahí quedó el reclamo, en los papeles.

Ahora se descuelgan con los supuestos abusos del Ayuntamiento de Almonte a la hora de ‘desatender’ Matalascañas. Como si solo el Consistorio almonteño tuviera la culpa de la barbaridad urbanística cometida allí en los tiempos de la Dictadura y del ínclito Fraga Iribarne.

Tan dadas estas élites a la propaganda claman por un ‘Puigdemont’ (qué cosas) marismeño para romper el cerco almonteño. Y proponen hasta una fórmula: crear un Condado de Treviño (como el burgalés metido en el País Vasco) en Huelva, claro está gobernado por Sevilla.

Por no olvidar no hay que olvidar que el Sevilla está al acecho del Decanato del fútbol español. Aunque para ello sean capaces de modificar documentos históricos futbolísticos de los tiempos de Alfonso XII. Todo se andará….. como no espabile Huelva.