El PP se autodefine como “la única alternativa de cambio” en Andalucía

El presidente del Partido Popular de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, ha señalado hoy que la legislatura que Susana Díaz ha dado por concluida al convocar elecciones autonómicas para el domingo 2 de diciembre ha sido la “peor” de la historia y que la Junta de Andalucía ha vuelto a dejar a la provincia “otros tres años en blanco”.

Por ello, ha defendido que el proyecto del PP y de Juanma Moreno “es el único que plantea una alternativa real de cambio para Andalucía y para Huelva” tras 40 años de socialismo.

Para González, “una inmensa mayoría de andaluces quiere un nuevo gobierno y el próximo 2 de diciembre, los andaluces deberán optar entre prolongar a 44 años el monopolio socialista o abrir las ventanas a un nuevo gobierno”. Así, ha insistido en que “el proyecto del PSOE para Andalucía está agotado” y el PP “es el único partido que garantiza ese nuevo tiempo para los andaluces y para los onubenses”.

Como ha subrayado el presidente del PP de Huelva, “apoyar a Podemos o a Cs puede servir para alargar artificialmente el monopolio del socialismo en Andalucía” por lo que “sólo el PP representa garantía de alternancia”.

González también ha aprovechado para señalar que “la comparecencia de Susana Díaz para anunciar el adelanto electoral ha sido un rosario de mentiras”.

En este sentido, ha explicado que “Susana Díaz ha justificado el anticipo diciendo que Andalucía necesita estabilidad y afirmando que se ha constatado la imposibilidad de sacar adelante la aprobación de unos presupuestos de la comunidad”. Una “excusa” que para el PP es “falsa” ya que “hace unos días, la Junta de Andalucía lanzó en redes sociales un vídeo propagandístico en el que, entre otras cosas, se decía que Andalucía tiene estabilidad política”. Asimismo, ha insistido en que “en el último pleno, los días 26 y 27 de septiembre, se aprobaron tres leyes por amplia mayoría de la Cámara, algunas con el apoyo del PP”.

También ha destacado el popular que es falsa la segunda “excusa” de Susana Díaz para justificar el adelanto electoral en relación con los presupuestos. “Díaz no ha hecho ni un solo intento de aprobar los presupuestos de Andalucía para 2019, y no lo ha hecho porque el PSOE no tenía ningún interés en aprobar los presupuestos”.

Para González, “el adelanto electoral tiene un único interés: tapar la corrupción socialista después de 40 años ejerciendo el monopolio del poder en Andalucía”. Así, ha recalcado que “Díaz ha convocado elecciones para acabar precipitadamente con la comisión de investigación de las tarjetas black de la fundación Faffe y no tener que dar explicaciones, y disuelve el Parlamento antes de que se conozca la verdad sobre el escándalo de los prostíbulos y antes de que se conozca la sentencia del caso ERE”.

Del mismo modo, González ha señalado que Susana Díaz también “se ha olvidado de los grandes problemas que afectan a los andaluces y a los onubenses, como el desempleo, la educación, la sanidad, los impuestos o la inmigración”.

Así, ha sostenido que “Huelva ha pasado tres años en blanco con Susana Díaz”. “Ni un hospital en marcha; nuestra sanidad bajo mínimos; ni un kilómetro nuevo de carreteras; ni una sola infraestructura nueva; niños y niñas pasando un calor insoportable en los centros educativos y aulas caracola repartidas por toda la provincia; y así podríamos seguir recordando los tres años en blanco que ha pasado Susana Díaz sin resolver un solo problema”, ha añadido.

Se trata, a su entender, de una "falta de gestión" de Díaz y de sus socios de Ciudadanos que han sido sus “cómplices” durante toda la legislatura y que, además, “han participado del teatro para forzar el adelanto electoral en Andalucía”.

Por todo ello, para González, “el PP es la única alternativa para cambiar Andalucía y cambiar Huelva y, como dijimos este pasado fin de semana en la convención que hemos celebrado en Cartaya, estamos listos para las elecciones y salimos a ganar. Porque Andalucía y Huelva necesitan un gobierno nuevo y ese gobierno nuevo solo pasa por que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía y ponga fin a 40 años de socialismo”.