Huelva tendrá un presupuesto “mayor” que otras provincias para descontaminar los suelos dañados

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El consejero de Medio Ambiente ha presentado el Programa Andaluz de Suelos Contaminados, con una vigencia de cinco años y 7 millones de euros para toda Andalucía, y ha insistido en la importancia de "descontaminar todos los terrenos afectados"

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha insistido este lunes en que “hay que descontaminar todos los suelos contaminados”, tanto en la provincia de Huelva como en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza, y ha afirmado que Huelva contará con un presupuesto “mayor” que otras provincias de Andalucía por contar con “una gran superficie contaminada fruto de la actividad minera e industrial desarrollada durante siglos”. Lo ha hecho después de conocerse los últimos datos sobre contaminación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el marco de las jornadas informativas sobre el Programa Andaluz de Suelos Contaminados, puesto en marcha por la Junta de Andalucía con una vigencia de cinco años y un presupuesto de 7 millones de euros.

Fiscal ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, que, a esperas de un diagnóstico definitivo, Huelva cuenta con “una superficie contaminada muy grande, más allá de los fosfoyesos, con zonas repartidas por la provincia en las que hay que actuar para su descontaminación”, a lo que ha añadido que, “en algunos casos, se trata de una contaminación de siglos”. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente ha explicado que el nuevo Programa Andaluz de Suelos Contaminados no cuenta con un desglose presupuestario por provincias, pero ha asegurado que “Huelva tendrá un protagonismo especial” por sus condicionantes. Así, ha insistido en que “no se puede mirar por otro lado, y hay que descontaminar todas las zonas afectadas”.

El Programa Andaluz de Suelos Contaminados, desarrollado en el marco del reglamento de gestión de suelos contaminados aprobado por la Junta de Andalucía en 2015, establece las directrices para el diagnóstico y recuperación del suelo contaminado en Andalucía, así como la prevención de la contaminación en los suelos de la comunidad autónoma andaluza. Tiene una vigencia de cinco años, desde el presente 2018 hasta 2023, prorrogable en caso de ser necesario, y cuenta con un presupuesto de unos 7 millones de euros.

Para dar a conocer este programa, la Junta de Andalucía ha organizado unas jornadas informativas este mismo lunes dirigidas a los ayuntamientos, puesto que son estos “los que tienen la obligación de declarar los suelos contaminados y proceder a su recuperación siempre que se esté hablando de un solo término municipal”, pero, “en caso de verse afectados más municipios, sería competencia de la Junta de Andalucía, así como, en dominio público marítimo terrestre, entra una tercera administración, la estatal”, según ha explicado Fiscal. De cualquier modo, el consejero de Medio Ambiente ha asegurado que la Administración autonómica “tutela y brinda ayuda a todos los ayuntamientos de Andalucía para la recuperación del suelo”.

El programa se encargará así de establecer un diagnóstico para determinar “qué elementos contaminan el suelo” y se actuará “en función de la titularidad del suelo, las características de la contaminación y las competencias”. Así, en Huelva, “hay zonas ya recuperadas, otras en las que hay que seguir actuando y casos en los que el diagnóstico aún no se ha terminado”. En este sentido, Fiscal ha afirmado que se trata de un plan “ambicioso”, ya que “hay que descontaminar todo suelo que se declare contaminado, de una forma u otra” y, en caso de que no sea competencia de la Junta de Andalucía, ha asegurado que “instaremos a la administración competente a que lo resuelva”. Por ello, ha destacado que esto “lleva tiempo” y no descarta la ampliación del programa una vez finalicen los cinco años.

En relación con el tiempo que ha pasado sin actuarse en la zona de las Marismas de Mendaña, Fiscal ha afirmado que “se ha tardado mucho”, pero ha recordado que “hace 20 años no existía la Ley de Gestión Integral de Andalucía que hay hoy”. Con respecto a las balsas de fosfoyesos, ha explicado que “todo lo relativo a radioactividad es competencia estatal” y que, en este caso, la recuperación de los terrenos es “responsabilidad de la empresa”. Sin embargo, ha insistido en que la Junta de Andalucía instará a ambas partes para la descontaminación de la zona.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha destacado que es el Programa Andaluz de Suelos Contaminados es “importante para Huelva”, dada la “actividad industrial y minera de la provincia”, por lo que este tipo de jornadas son “importantes para la prevención y regeneración de los suelos”.