El síndrome del lateral izquierdo vuelve a afectar al Recreativo

Es una de las posiciones más difíciles de cubrir en el fútbol español y quizás por ello el Recreativo de Huelva no ha podido o no ha querido doblar el puesto del lateral izquierdo en las últimas temporadas. Al fin y al cabo, nadie piensa que se pueda perder un partido por no disponer de un carrilero zurdo suplente... Hasta que se te lesiona el único que tienes.

El Decano se enfrenta otra vez al síndrome del lateral izquierdo ante la perspectiva de que Pablo Andrade cause baja de cara al partido de este domingo (Nuevo Colombino, 18.00 horas) frente al Jumilla. Porque el Recre no cuenta con otro carrilero zurdo puro en su plantilla. Y la alternativa del recién llegado Ejike Ikwu no debería contemplarse por la falta de adaptación.

Así las cosas, José María Salmerón, como otros predecesores suyos en el cargo, deberá inventarse un lateral izquierdo. Reconvertir a Diego Jiménez es la opción más probable, sin descartar la posibilidad de mirar al filial y utilizar a David Alfonso, un extremo usado como lateral durante la pretemporada del primer equipo. Todo por no doblar el lateral izquierdo.