Huelva adora a Carolina

now playing

now playing

now playing

now playing

No ha faltado de nada. Aplausos, emoción, elogios, salve rociera, fandango temático hacia los logros de Carolina Marín y una corazón encogido dentro del pecho de la tricampeona del mundo.

Así ha sido el emotivo reencuentro de Huelva con Carolina Marín en el homenaje que le han dado desde el Ayuntamiento y que las cámaras de WiHu TV han recogido sin perderse ni un detalle. Puede volver a revivir esos momentos.

La recepción popular a Carolina Marín en su ciudad natal ha estado marcada por la emoción y reconocimiento de cientos de ciudadanos que se han acercado esta tarde hasta el Ayuntamiento de Huelva para homenajear a la jugadora onubense y encumbrarla como “reina del bádminton mundial”.

Acostumbrada a fotografías, entrevistas e intervenciones públicas, Carolina Marín no ha podido sin embargo contener la emoción al dirigirse a su gente, sintiéndose en casa, al escuchar la Salve Rociera entonada por el Coro Voces del Conquero.

En representación de la ciudad, acompañado por la Corporación Municipal y representantes de las distintas administraciones, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha sido el encargado de transmitir el reconocimiento de todos los onubenses por ser "un ejemplo para la gente joven y pasear el nombre de Huelva, promocionando la ciudad en los pódiums de todo el mundo” añadiendo al final un agradecimiento especial "por todo lo que nos hace disfrutar".

Cruz ha señalado que “no hay nada mejor que ver ligado el nombre de nuestra ciudad al esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y el valor que se desprenden de los éxitos de Carolina, una deportista que está haciendo historia, convertida en una leyenda al ser la única que ha conseguido tres títulos mundiales y cuatro europeos”.

Por su parte, Carolina Marín ha asegurado “llevo a los onubenses, a la ciudad y a todos, conmigo. Siempre. A pesar de la distancia, ya sea entrenando en Madrid o compitiendo fuera de España, un trocito vuestro está a mi lado. Y creedme que ese apoyo me llega”.

Por eso, la recién campeona del mundo ha subrayado que “esta medalla y todos los títulos que he conseguido, son también vuestros. Porque me habéis ayudado, con cada uno de vuestros mensajes, a ser más fuerte cada día y a no rendirme nunca, aunque las cosas se pusieran difíciles. Vosotros sois cuatro veces campeones de Europa, medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y ahora, también, tres veces campeones del mundo”.

La ciudad de Huelva ha recibido hoy a Carolina Marín en un acto público destinado a rendir homenaje a una deportista onubense que ha ganado tres veces el Campeonato del Mundo de Bádminton, convirtiéndose en la jugadora que más Mundiales ha ganado desde que se instauró esta competición en el año 1977.

Un homenaje en el que además, se ha revivido la no menos hazaña lograda por la jugadora, batiendo todos los récords al ser la primera en conseguir su cuarto campeonato de Europa y hacerlo en Huelva, en el pabellón que lleva su nombre.

Carolina Marín regresa a casa cargando bajo el brazo su cuarto título de la temporada, tras el Europeo, el Mundial y los Abiertos de Japón y China, destacando estos dos últimos, por el valor simbólico que suponen para una occidental triunfar en Asia donde esta disciplina es una institución.

La onubense, vigente campeona olímpica, del mundo y de Europa, acaba de hacerse con uno de los tres 'grandes' Super 1000 del HSBC World Tour, junto con el All England, que ya ganó en 2015 y el Abierto de Indonesia, el único que le falta en su palmarés de esta categoría.

Además, aterriza en su ciudad tras completar un histórico doblete Japón-China, apenas un mes después de proclamarse por tercera vez campeona del mundo.