Twitter arde con un ‘fake news’ sobre la falta de anestesistas en Riotinto

Es una de las tuiteras con más fans de la provincia de Huelva, se llama @_Alafuga y ha generado un pequeño terremoto social, tanto que hasta la Consejería de Salud ha tenido que salir a desmentir su acusación en la que aseguraba que no había servicio de anestesistas en el Hospital de Riotinto y que había que derivar a los pacientes de cirugía a otros hospitales.

En ese tuit, Alafuga señalaba que había recibido una llamada del Hospital de Riotinto, en la que le decían que no podían operarla por falta de anestesistas y que no sabían cuando tendrían disponibles, incluso le recomendaban que se fuera a otro hospital.

Hola @susanadiaz, hoy te hablo de Sanidad.

Me acaban de llamar del hospital de Riotinto (Huelva) para decirme que no operan, que NO TIENEN ANESTESISTAS NI SABEN CUÁNDO LO TENDRÁN, que me vaya a otro hospital.

¿Cómo te quedas, maja? Yo anestesiada.

— Alafuga (@_Alafuga) 3 de octubre de 2018