El PP celebra una convención provincial centrada en el municipalismo

El Partido Popular de Huelva ha presentado hoy en rueda de prensa la Convención Provincial que celebrará a partir de mañana y hasta el próximo sábado en Nuevo Portil (Cartaya) bajo el lema ‘Gobiernos de futuro’. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado sobre esta cita que “tendrá un marcado carácter municipalista, con nuestros alcaldes y alcaldesas como principal baluarte del PP”.

Esta convención contará con la presencia del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en la jornada de clausura, y con la secretaria general del PP andaluz, Loles López; la diputada nacional y ex ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez o el secretario nacional de Programas del PP, Mario Garcés, entre otros cargos, en la jornada inaugural de mañana.

Se trata, como ha explicado González, de una cita “para poner en valor nuestro proyecto allí donde gobernamos y también allí donde aún no lo hacemos”. “Hablaremos de los proyectos de futuro que el PP tiene para Andalucía, para Huelva y para los pueblos de esta provincia porque esa es nuestra vocación: gobernar y con futuro, porque allí donde gobernamos, los ciudadanos nos vuelven a dar su confianza”.

González ha señalado que los gobiernos del PP “son el verdadero antídoto frente los gobiernos caducos del PSOE: gobiernos sin pulso como el del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva; gobiernos cercados por la Justicia, como el de Diputación; gobiernos agotados como el de la Junta de Andalucía o gobiernos desorientados como el de Pedro Sánchez”. Gobiernos del PSOE, en definitiva, que “dan la espalda a la ciudadanía”, ha argumentado el popular.

“Asistimos todos los días a ejemplos de cómo no se debe gobernar: estamos viendo como la economía se resiente y sube el paro en tres meses con el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones; vemos cómo Susana Díaz que sólo está pendiente de cuándo le conviene más convocar las elecciones, atendiendo únicamente a su interés y no al de Andalucía; tenemos a una Junta agotada, que no da respuesta a un inicio de curso marcado por alumnos que pasan un calor insoportable en las aulas, o que no da soluciones a problemas de hace 26 años, como el del puente del Odiel, y a la que sólo se le ocurre parchear una rotonda colapsando una ciudad entera”.

González ha insistido en que el modelo del PSOE “está agotado” y “sustentado en la soberbia porque da la espalda a la gente”. Frente a ello, el presidente de los populares onubenses ha contrapuesto el modelo del PP, “un partido que gobierna por y para la gente y para los municipios de esta provincia”.

Por todo ello, ha remarcado que “esta convención va a servir para demostrar que tenemos un PP más vivo que nunca, más fuerte, que sale a ganar todos los procesos electorales que tenemos por delante, porque esto no es una cuestión de fechas, es cuestión de tener a los mejores: y los mejores proyectos para cada pueblo de esta provincia y los mejores candidatos y candidatas están en el PP”, ha concluido.