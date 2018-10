Lepe aprueba no colaborar con certámenes de belleza

now playing

El Pleno aprobó por unanimidad esta medida, por considerar que este tipo de concursos refuerzan la idea de que las mujeres han de ser valoradas, juzgadas y reconocidas por su apariencia física, menoscabando la igualdad real entre hombres y mujeres.

La moción aprobada destaca las situaciones discriminatorias y complejos que la imposición de determinados cánones de belleza puede provocar entre los adolescentes, así como su relación con los trastornos de alimentació.

El Pleno del Ayuntamiento de Lepe ha aprobado por unanimidad una moción encaminada a reforzar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, que incluye el compromiso del Consistorio lepero de no colaborar con la celebración de concursos o certámenes de belleza en la ciudad, al considerarlos una manifestación de la mujer como simple objeto de apreciación por su cuerpo, atributos físicos y apariencia; al tiempo que constituyen un menosprecio hacia aquellas personas que no cumplen con los cánones de belleza impuestos en cada momento.

En este sentido, y en la misma línea de otros municipios españoles, el Ayuntamiento de Lepe ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la igualdad y con el desarrollo de acciones encaminadas a favorecer la paridad real entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por razón de género en todos los ámbitos sociales.

Por esta razón, según recoge la moción, “consideramos que los concursos y certámenes de belleza, o elecciones de reinas o damas en función de criterios físicos, refuerzan la denostada idea de que las mujeres han de ser valoradas por estereotipos de aspecto físico tales como un determinado peso, altura, color de pelo o piel, etc., fomentando una búsqueda de perfección que en muchos casos, y especialmente entre las adolescentes, que puede llegar a producir trastornos de alimentación y enfermedades de tanta gravedad como la anorexia y la bulimia. Asimismo, tales certámenes suponen un menosprecio hacia aquellas personas que no cumplen con los cánones de belleza impuestos, pudiendo llegar a acomplejar o producir situaciones discriminatorias”.

El texto prosigue con que “los certámenes de belleza respaldan la peligrosa visión sexista y cosificadora de la mujer, ya que la presentan como un objeto de apreciación por su cuerpo, atributos físicos y apariencia. En el siglo XXI esta actitud no parece tener cabida, sino que por el contrario ha de ser erradicada como un paso más para prevenir la violencia de género, el abuso y la agresión sexual, la prostitución o la trata de mujeres, entre otras atrocidades que afectan especialmente a la mujer aún en nuestros días. Si bien muchos de estos certámenes se encuentran enraizados a fiestas locales, no es menos cierto que tienen su origen en costumbres acuñadas procedentes de una época anterior, que habría que revisar en la actualidad. No tiene sentido que desde la escuela y desde la familia ofrezcamos una educación en igualdad a las generaciones más jóvenes, si mantenemos tradiciones sexistas y discriminatorias por otra parte”.

Finalmente concluye con que “las administraciones, y entre ellas el Ayuntamiento de Lepe, tenemos la obligación de garantizar los derechos de hombres y mujeres y por ende el derecho a la igualdad que recoge la Constitución Española. Por tal motivo tenemos que contribuir a derribar barreras y desmontar planteamientos que supongan un freno a la igualdad real entre hombres y mujeres, niños y niñas” y manifiesta su compromiso con “seguir trabajando por una sociedad igualitaria, donde se valore a las personas sin que su género suponga ningún tipo de diferencia con el resto y donde las generaciones futuras aprendan a desarrollarse en igualdad de derechos y obligaciones”.