El Recreativo no quiere ser víctima del tópico

No hay remedio mejor a una derrota que una victoria. Ese es el reto del Recreativo de Huelva, que tras sufrir su primer traspié ante el UCAM, tiene ahora la oportunidad de replicar con un triunfo en Ibiza. En este sentido, el partido de esta mañana mide la capacidad de reacción del Decano.

Y no hay motivos para ser pesimistas. Más allá del resultado, Salmerón ha construido un Recre que siempre compite y no existe razón alguna para que no sea así en Can Misses. Ni las bajas de Fernando Llorente y Marc Caballé sirven de excusas, pues la plantilla ofrece alternativas de sobra.

Incluso puede abrir la puerta a un once más ofensivo si los elegidos para reemplazar a los lesionados Llorente y Caballé son Borja Díaz y Lolo Plá. En el otro extremo del espectro táctico se sitúa la posibilidad de alinear un 4-4-2, con Traoré o un central formando un doble pivote con Tropi.

Más complicada se antoja la situación se del Ibiza, un 'nuevo rico' para lo bueno y para lo malo. Ascendido en los despachos a golpe de talonario y protagonista de un mal arranque liguero que le ha costado el puesto a Ñoño Méndez. Su relevo, Andrés Palop, tratará de hacer bueno el tópico de 'a entrenador nuevo, victoria segura'.

-ALINEACIONES PROBABLES

IBIZA (4 puntos): Sánchez; Fran Grima, Candelas, Gonzalo, Núñez, Villar, Fobi, Chavero, Ángel Rodado, Cirio y Riverola.

RECREATIVO (8 puntos): Marc Martínez; Pina, Diego Jiménez, Iván González, Andrade; Traoré, Tropi; Caye Quintana, Borja Díaz, Marc Martínez; y Alberto Quiles.

ÁRBITRO: Subirats Matamoros, del Comité Catalán.

CAMPO: Can Misses, 12.00 horas.