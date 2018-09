Un juzgado polaco resolverá este martes si devuelve a David Thomson con su padre

Hay novedades en el caso de David Thomson, el niño de 6 años cuya madre, Mirka Duk, se lo llevó de Lepe a Polonia el pasado 29 de mayo sin el consentimiento paterno. Mañana, 2 de octubre, está prevista la comparecencia de Duk en el juzgado de Kutno, en Polonia, que deberá resolver, siguiendo el Convenio de la Haya, si devuelve a David a su padre, del mismo nombre y que tiene la patria potestad provisional del pequeño. Así lo asegura a diariodehuelva.es el abogado de Thomson, Rafael Vélez, que se muestra optimista con el fallo del tribunal polaco. Según Vélez, la resolución del caso "debe ir conforme a lo esperado, ya que el convenio de la Haya suele funcionar, por lo que esperamos que el niño esté pronto con su padre; el único problema ha sido el parón del mes de agosto".

De ser así, se pondrá al niño a disposición del padre. Rafael Vélez explica que como el británico afincado en Lepe "carece de medios económicos se ha pedido al Ministerio de Justicia español que corra con los gastos del viaje para reunir al padre con su hijo". La vía penal también ha funcionado conforme a lo esperado: se comunicó el caso a los juzgados polacos, se localizó a Mirka Duk y se le tomó declaración.

Pero David Thomson no se muestra muy esperanzado con la evolución del proceso. Asegura que Polonia "no respeta los convenios europeos" y se remite a otros casos similares al suyo, como el de Alberto Encinas, que está en su misma situación y, pese al fallo favorable del juzgado, su hija sigue en Polonia.

Thomson lleva ya cuatro meses y medio sin su hijo y en todo este tiempo no ha tenido ningún contacto con él ni con su madre, "ni siquiera para decirme que está bien", apunta. Se queja también de que la Justicia española no le hizo caso cuando advirtió de que el año pasado la madre se llevó al niño a Polonia durante las vacaciones, que no pagaba la manuntención, ni los libros escolares, ni los tratamientos médicos ni dentales. "Lo advertí a la Justicia y no me hicieron caso -señala dolido- parece como si le hubiesen dado carta blanca para llevarse a mi hijo pese a que tengo la patria potestad".

Para el británico, lograr dinero es lo que mueve a Mirka Duk, a la que acusa de haberlo denunciado en numerosas ocasiones por violencia machista sólo para lograr los algo más de 400 euros que perciben las mujeres maltratadas.

También sostiene que su ex pareja busca a hombres con dinero para hacerles un hijo, algo que corroboró una compatriota suya en el programa Espejo Público. De hecho, Durk tiene, que se sepa, otros dos hijos. Thomson se enteró de este hecho por boca de ginecólogo que la atendió cuando estaba embarazada de su hijo David. En ocho años de relación, Duk nunca dijo a su pareja que tenía dos hijos más ni intentó viajar a su país para verlos pese a que realizaron juntos viajes a Londres, Portugal o Barcelona, según explica el británico.