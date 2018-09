El Pleno isleño exige a la Junta que acabe la EDAR para poner fin a los vertidos de aguas residuales al mar

El primer Pleno ordinario tras el verano celebrado por el Ayuntamiento de Isla Cristina ha aprobado una moción por la que se exige a la Junta de Andalucía la puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que afecta a Isla Cristina, al igual que el colector de conexión anejo a la misma, una actuación en la que se hace primordial instar a quien competa para "que se ponga en marcha de una vez por todas esa depuradora para nuestro pueblo por todos los problemas que causa la depuración de las aguas en la zona y es algo que viene reclamándose históricamente desde hace muchos años".

Isla Cristina es una de las zonas costeras que aparece constantemente en los informes que alertan de la deficiencias en la depuración de aguas residuales que acaban en el mar, provocando una mala imagen turística a la localidad y que ponen en peligro importantes inversiones turísticas que exigen calidad.

Tras el receso estival, el Ayuntamiento isleño retomó su actividad plenaria ordinaria con la celebración sesión y debate correspondiente al mes en curso con quince puntos en el Orden del Día. Tras la aprobación de las Actas y dar cuenta de los Decretos y resoluciones de la Alcaldía, la sesión plenaria comenzaba con la aprobación de la concesión de la Medalla de la Ciudad de Isla Cristina a la Imagen titular de la Fervorosa Hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Paz, imagen muy venerada y querida en la Ciudad desde el año 1943 y que procesionaria por las calles de la ciudad, por primera vez, al año siguiente, en 1944.

En la actualidad “la Fervorosa Hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Paz, se encuentra muy arraigada en la localidad y su titular Nuestro Padre Jesús Cautivo goza de bastante devoción y predicamento social entre los isleños. La Hermandad mantiene una intensa actividad y fomenta la participación en los actos religiosos, culturales y festivos, dentro del calendario litúrgico local y realiza acción caritativa y solidaria con los más desfavorecidos. De esta manera se contribuye a hacer más palpable la esencia espiritual y cultural de nuestro pueblo, que se enorgullece de su propia idiosincrasia y se transmite a través de sus fiestas, costumbres y tradiciones.”

Por todo ello, y una vez terminada la fase informativa del expediente, el Pleno aprobó por unanimidad conceder la Medalla de la Ciudad de Isla Cristina a la venerada y sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, titular de la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Paz en reconocimiento de la gran devoción que el pueblo de Isla Cristina profesa a la mencionada imagen y a la labor caritativa y humana que desarrolla la Hermandad.

Igualmente se aprobaba la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Este último punto hace referencia a la participación ciudadana en los Plenos y que la Corporación pueda establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. Por todo ello se ha considerado la conveniencia de modificar el citado Reglamento introduciendo un Título V denominado “Participación ciudadana en los Plenos Municipales.” y tres artículos más para dejar patente, como se ha explicado “la apuesta de este Equipo de Gobierno por la participación de los ciudadanos, en ese caso, en la vida política de la ciudad.”

Resumiendo, como se explica en la propuesta, “terminada la sesión del Pleno, el Alcalde-Presidente establecerá un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal, conforme a las normas que se establecen en este Reglamento, turno que no constará en el acta de la sesión y que se abrirá en las sesiones de carácter ordinario, sin que sea aplicable a las sesiones extraordinarias ni las urgentes. Para poder efectuar las referidas intervenciones, la persona física o jurídica interesada deberá enviar por escrito la pregunta o ruego a través del Registro Municipal, con antelación de un día hábil a la celebración de la sesión plenaria ordinaria.

El ruego o pregunta se dirigirá al Alcalde-Presidente, deberá ser claro en la exposición y versará sobre un tema concreto de interés y competencia municipal, que no afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o intimidad de las personas y que no sea del exclusivo interés personal por parte de quien los formula. Solo se podrá formular un ruego o pregunta por persona referido a cada sesión plenaria ordinaria y seleccionarán las preguntas y ruegos recibidos durante el mes anterior a la celebración del Pleno que reúnan las condiciones señaladas, y entre ellos, los tres primeros, según el registro de entrada. El Alcalde-Presidente concederá un turno de palabra a la persona cuya pregunta o ruego ha sido seleccionado, para que haga su intervención verbal y el caso de no estar presente en la Sala Capitular no podrá ser sustituido, perdiendo el turno de intervención. Este turno de intervenciones no será objeto de debate ni de réplicas.”

Esta moción salía delante con la mayoría de los votos a favor del Equipo de Gobierno con el compromiso de celebrar una Junta de Portavoces para seguir perfilando este Reglamento, especialmente en el apartado de los ruegos y como canalizarlos en el debate ya que como se señalaba “estamos dando pasos para abrir el plenario a los ciudadanos.”

En el plano económico, se aprobaba una modificación presupuestaria la 12/2018 referente a transferencias de crédito 3/2018, entre aplicaciones presupuestarias de distinta áreas de gastos, concretamente como se explicaba desde el Equipo de Gobierno “se trata de una transferencia de 110.000 euros para crear un fondo de contingencia destinado a sufragar los gastos a los que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento para arreglar los daños ocasionados por el temporal en las playas ante la falta de subvenciones prometidas por el Estado y la Junta, que no han llegado hasta la fecha.”

También, y sin salir del plano económico, se aprobaba lo que se viene a denominar reconocimiento extrajudicial de créditos al objeto de regularizar pagos y facturas pendiente en la contabilidad de 2016 y 2017 reparando una situación de cara al futuro.

En otro orden de cosas y coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Turismo, el Pleno debatía y aprobaba el Plan de Calidad Turística de Isla Cristina.

Como se explicó desde el Equipo de Gobierno, “Isla Cristina, es un municipio que recibe durante la temporada estival alta, un gran número de turistas, ocasionando un desequilibrio moderado en algunos servicios que ofrece el Ayuntamiento al turista-visitante y también al residente. De cara a mantener unos estándares de calidad en nuestro municipio y basándonos en parámetros de calidad y sostenibilidad, es necesario realizar un gran esfuerzo no solo financiero sino también planificador y organizativo durante esos meses.”

Para paliar ese desequilibrio, y como se explicaba en la exposición de la moción, “desde este Ayuntamiento se está llevando a cabo el expediente de solicitud de Declaración de Isla Cristina como municipio turístico, ya que esta declaración nos dará acceso a subvenciones para crear acciones de mejoras en las infraestructuras, a conservar el medio ambiente, mejoras de los servicios turísticos y prevenir la seguridad en lugares públicos, entre otros.”

Por ello, y en base al decreto 72/2017 de 13 de junio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, de Municipio Turístico de Andalucía, que tiene por objeto regular los requisitos, los elementos de valoración, el procedimiento, los efectos y la revocación de la declaración de Municipio Turístico de Andalucía, y para poder conseguir esta distinción turística es necesario presentar un Plan Anual de Calidad Turística, como se argumentaba desde el Equipo de Gobierno. “Es un documento trabajado y consensuado con el sector turístico isleño, elaborado pro una empresa externa y en él se detalla el planeamiento turístico del municipio y la ruta a seguir para alcanzar los objetivos que se persiguen y sería importantísimo que nos lo concedieran ya que en la provincia de Huelva lo tienen sólo Almonte, Aracena y Punta Umbría” se destacaba.

Así, el Pleno aprobaba el Plan de Calidad Turística de Isla Cristina, en base al decreto 72/2017 de 13 de junio de la Consejería de Turismo y Deporte y volvía a aprobar la solicitud de la declaración de Isla Cristina, como Municipio Turístico de Andalucía en base al decreto 72/2017 de 13 de junio de la Consejería de Turismo y Deporte al tiempo que solicitaba nuevamente a la Delegación Provincial de Turismo y Deporte de la Declaración de Isla Cristina, como Municipio Turístico de Andalucía.

Otras de las mociones que salían adelante era una relativa a la defensa del silvestrimo y la caza, especialmente en Isla Cristina, donde hay gran afición al silvestrismo, con el que se pretendía manifestar el apoyo del Ayuntamiento isleño al mantenimiento del estas dos actividades en las condiciones legales actuales, de tal forma que los datos expuestos y los estudios e informes científicos al respecto demuestran, como así se hace ahora mismo, que ambas actividades además de necesarias por su repercusión e influencia sobre los territorios rurales y su economía, son perfectamente compatibles con el estricto cumplimiento de las leyes que regulan estas actividades tan tradicionales. Esta moción se votaba 'en conciencia' por cada uno de los miembros de la Corporación.

En el apartado de mociones de urgencia, se aprobaba una referente a la aceptación, por parte del Ayuntamiento como Patrono del CIT Garum para regularizar el papel del Consistorio dentro de la Fundación CT Garum, antes ostentado por la Empresa Municipal ya disuelta, con lo que el Ayuntamiento entra ya a formar parte de esta Fundación y se incorpora a la misma tras un informe favorable de la Intervención Municipal. Con las comunicaciones de la Alcaldía y los ruegos y preguntas, finalizó la sesión plenaria más de cinco horas después de su comienzo.