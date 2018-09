La semana de trabajo del Recreativo arroja un balance de dos bajas y un alta

now playing

Una alta y dos bajas. Ese es el balance de la semana de entrenamientos del Recreativo. El Decano no podrá contar ni con Marc Caballé ni con Fernando Llorente para el partido de este domingo (Can Misses, 12.00 horas) frente al Ibiza. Los dos centrocampistas se encuentran en el tramo final de la recuperación de sus dolencias musculares, pero aún no están aptos.

La buena noticia llega de la mano de Iago Diaz, quien ha acortado los plazos de la recuperación de su lesión. Así, en lugar de tres semanas, como se preveía inicialmente, se ha restablecido en apenas dos semanas. Tan rápida ha sido su recuperación que el extremo está apto y todo hace suponer que mañana viajará a las Baleares con el Recre.