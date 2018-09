Palop enseña sus cartas para el partido contra el Recreativo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El nuevo entrenador del Ibiza no tiene nada que esconder. Frente a la tibieza de la mayoría de técnicos a la hora de desvelar sus planes de batalla, Andrés Palop no ha dudado en revelar cómo afrontará el partido del domingo (Can Misses, 12.00 horas) frente al Recreativo de Huelva.

"En tres días no puedes trabajar grandes rasgos tácticos, así que al final nos agarraremos a tres o cuatro conceptos", desvela el flamante preparador del Ibiza. "Tenemos que tener paciencia en el partido, llevar el peso del mismo y estar atentos a las vigilancias, las contras y las situaciones de pérdidas, porque ellos suelen aprovecharlas muy bien", insiste.

Respecto al Decano, Palop espera "un equipo muy competitivo, veterano, con experiencia, que se ha reforzado bien y sabe a lo que juega. Lo que hacen lo hacen a la perfección, cometen pocos errores, tienen una buena defensa, un buen portero y luego, en las situaciones que se les presentan arriba, son certeros".