La familia de la mujer fallecida por ictus tras al retraso de la ambulancia sigue “sin explicaciones”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Preparan una demanda por negligencia ante todo lo acaecido y hay una recogida de firmas en internet para denunciar estos casos

Ni la Consejería de Salud, ni el Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva ni el 061. El fallecimiento de Pilar Morales, la mujer de Lepe de 47 años que sufrió un ictus y falleció posteriormente después de que la ambulancia llegará tarde y sin el equipo médico adecuado para el tratamiento de la misma, no ha despertado ninguna reacción ni en los organismos oficiales ni en la propia gestión del medio.

Según ha señalado Blanca Morales Guirado, hermana de la fallecida, "hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros para darnos una explicación o simplemente el pésame". Pese a la repercusión de este caso adelantado por Diariodehuelva.es y que ha seguido recogido por diarios y televisiones a nivel nacional por su crudeza y por el testimonio de los familiares, no ha habido una sola llamada por parte de los responsables de la administración algo que, sí cabe, ha reforzado la idea de esta familia de denunciar los hechos. "Ya nos hemos puesto en contacto con un abogado y hay base más que de sobra para denunciar" ha asegurado, por lo que es cuestión de tiempo que se denuncie ante los tribunales estos hechos.

No obstante, Blanca lamenta que mes y medio después de que ocurriera el suceso no haya habido ningún tipo de comunicación y la única explicación en forma de comunicado de que iba a haber una investigación tampoco ha surtido efecto ya que "de momento, no sabemos nada".

Los hechos han generado una oleada de apoyos entre la ciudadanía, eso sí, de hecho, en la plataforma de recogida de firmas Change.org se ha iniciado una campaña por las Personas que mueren esperando una ambulancia, entre el que se ejemplifica con este caso las pérdidas de vidas humanas relacionadas con los retrasos de las ambulancias. La plataforma ha recogido hasta el momento unas 4.000 firmas desde que iniciara su denuncia el 16 de septiembre.

La unidad de ictus está incompleta

Pese a la reciente inauguración de una unidad de ictus en Huelva, la plataforma sanitaria Huelva por una sanidad Digna ha denunciado recientemente que está incompleta y no cuenta con equipos de trombectomia y radiólogos intervencionistas lo que sitúa a las provincias de Huelva y de Jaén como las dos únicas que no cuentan con estos servicios en su unidad de ictus.

Según esta plataforma, todavía los pacientes onubenses que sufren un ictus y precisan tratamientos realizados por radiólogos intervencionistas/trombectomía deben ser trasladados a Sevilla con la consiguiente pérdida de tiempo que habitualmente supera la hora y de neuronas (se calcula que mueren cada minuto que la arteria está tapada unos dos millones) aumentando el riesgo para su vida y las secuelas y la incapacidad derivadas.

En 2005 se implantó código ictus en España y Andalucía es la comunidad con mayor incidencia y mortalidad por ictus del país. Los familiares del caso de Pilar Morales denuncian que pese a los síntomas que eran evidentes no se aplicó el código ictus en este caso.