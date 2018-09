Emvisur miente y recrudece la polémica por las elecciones sindicales

now playing

A la vista de la documentación aportada en la empresa municipal moguereña, se ha incumplido con la normativa que rige las elecciones sindicales

Ante las versiones contradictorias en cuanto a la celebración de elecciones sindicales en la empresa municipal de Moguer, Emvisur, desde esta redacción se ha recabado información acerca del proceso electoral que evidencia que la empresa Emvisur, dependiente del gobierno municipal de Moguer no ha cumplido con los plazos electorales establecidos en la normativa en vigor.

Ambas versiones llegarán a la redacción de Diario de Huelva, la primera de la mano de CGT acerca del proceso de elecciones sindicales que que ha promovido este sindicato en la empresa municipal y el segundo de mano del Ayuntamiento de Moguer quién daba una versión contraria a estos hechos. Desde Diario de Huelva hemos procedido a recabar documentación sobre los hechos conociendo la normativa y la entrega de documentación, lo que en principio pondría la balanza de manos del sindicato en esta lucha.

El Sindicato CGT denunció públicamente que desde la empresa no se habían cumplido los plazos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores en lo referente a la comunicación que la empresa debe trasladar sobre el proceso. Igualmente se denuncia que no se ha cumplido con el plazo establecido legalmente para la constitución de la Mesa Electoral. En caso de no cumplir con estos requisitos, se estaría incumpliendo la Ley y esto conlleva una sanción como falta grave por incumplir con el deber de colaboración de la empresa en el proceso.

A la vista de la documentación aportada, queda evidenciado que se produjo un preaviso electoral válido. La fecha del mismo es del 22 de agosto, y en el se puede comprobar que la fecha dictaminada para el inicio del proceso y constitución de la mesa es el 24 de septiembre.

No consta que la empresa Emvisur haya cumplido su obligación legal de avisar en 7 días a los miembros de la Mesa Electoral, ni a los representante de los trabajadores, ni a la entidad promotora, tal y como se establece el artículo 74.1 del Estatuto de los Trabajadores.

El citado artículo 74.1 establece la obligación de constituir la mesa electoral en la fecha fijada en el Preaviso por el Promotor. Tal y como comprobamos se había establecido el día 24 de septiembre. Lo cual no se produjo y por tanto la empresa Emvisur no ha cumplido con lo establecido legalmente. Se ha podido comprobar que el acta de constitución de la Mesa Sindical se ha producido el día 26 de Octubre, no el día 24 de Octubre como era preceptivo según la normativa vigente.

También se ha podido comprobar que el Sindicato CGT, ante la falta de comunicación por parte de la empresa, avisó en al menos dos ocasiones por escrito, de que la empresa debía cumplir con sus obligaciones legales, sin que la empresa actuara para cumplir con los plazos legales establecidos.

Tras estos hechos que por sí constituyen incumplimientos por parte de la empresa, comprobamos que el Sindicato CGT ha interpuesto denuncia en la Inspección de Trabajo, y está valorando otras acciones legales por estos hechos que califica de muy graves. Según fuentes del Sindicato, desde los servicios jurídicos de CGT se estará muy atentos a los procedimientos y plazos en estas elecciones sindicales.

Finalmente el sindicato CGT ha llevado a cabo una concentración a las puertas del Ayuntamiento. Según fuentes del Sindicato, el mayor problema existente con la empresa Emvisur no es el incumplimiento de la legislación electoral, y este ha sido un argumento añadido a la convocatoria inicial, en la que se estaba reivindicando el cumplimiento de las normativas de Salud y Laborales. Según se nos indica son muchas las veces que han tenido que acudir a la Inspección de Trabajo, lo cual califican de "bochornoso" al tratarse de una empresa municipal.