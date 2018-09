Salmerón: “Seguro que jugarán con intensidad para agradar al nuevo entrenador”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Con la ambición por bandera. Tras sufrir la primera derrota de la temporada y enlazar tres jornadas sin una victoria, José María Salmerón apuesta por un Recreativo atrevido en el partido del domingo (Can Misses, 12.00 horas) frente al Ibiza, pese a las bajas de Fernando Llorente y Marc Caballé.

"Tenemos que ir a Ibiza con la intención de ganar y sumar tres puntos. Para ello debemos estar intensos y concentrados con el mono de trabajo cuando el partido lo requiera, y tirar de calidad y talento cuando sea necesario", detalla.

El choque se jugará sobre hierba sintética, algo a lo que el Decano ha tratado de acostumbrarse esta semana. En este sentido, el técnico albiazul explica que "no sabemos si influirá o no, esperemos que no sea determinante en el juego y que si lo es, sea a nuestro favor".

Respecto a la influencia del estreno de Andrés Palop como nuevo entrenador del Ibiza, Salmerón avisa que "eso siempre cambia el ánimo de un equipo. Seguro que jugarán con intensidad para agradar al nuevo entrenador, pero debemos preocuparnos por nosotros y jugar el partido que nos interesa".