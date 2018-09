Manolo Santana: “Las declaraciones de Javier Viso incitan a la violencia”

now playing

En las oficinas del San Roque de Lepe aún dura el enfado por las manifestaciones de Javier Viso, técnico del Algeciras, quien acusó públicamente a los aurinegros de "practicar el anti-fútbol" y "destrozar a un equipo" con "patadas, puñetazos y codazos", al término del partido que enfrentó a ambos equipos el pasado domingo.

"Y todavía te enfadas más cuando ves las imágenes del encuentro", señala Manolo Santana. "Ves la expulsión de Sergio Martínez y no te lo crees. Y ves como su banquillo desde el minuto uno está incitando a la violencia y amenazando a nuestros jugadores y al linier", indica el director deportivo del conjunto lepero en declaraciones a DiariodeHuelva.es.

Sobre las acusaciones de Viso, el dirigente aurinegro cree que son un intento "de justificar el resultado. Son unas declaraciones lamentables y lo único que hacen es incitar a la violencia y que el día que el Algeciras venga a Lepe pueda ocurrir algo", lamenta.

Santana no encuentra explicación al comportamiento del entrenador albirojo porque "no existe una tradición de incidentes entre el San Roque y el Algeciras. Es más, nuestros aficionados estuvieron allí y no hubo ningún problema. Incluso hicieron un acto de hermandad con un grupo de seguidores algecireños, es inexplicable que luego su técnico se comporte de ese modo".

En cuanto al desarrollo del partido, el director deportivo reconoce que fue "un partido tenso y con roces entre dos equipos que aspiran a lo máximo. En la primera parte ellos fueron mejores y en la segunda nosotros fuimos infinitamente superiores y les pudimos meter cinco, así que el empate es justo". Respecto al arbitraje, "si alguien salió perjudicado, ese fue el San Roque".

Por último, Santana devuelve a Viso el dardo sobre qué club tiene más dinero al afirmar que "si el Algeciras se queja de presupuesto, apaga y vámonos. Son el equipo de una ciudad con más habitantes que Huelva, si alguien tiene recursos son ellos. Hablar de nuestro presupuesto me suena a llanto y a excusa".