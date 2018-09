José Luis Piquero presenta su poemario ‘Tienes que irte’ dentro del ciclo ‘Letras Capitales’

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, presenta esta tarde el nuevo poemario de José Luis Piquero ‘Tienes que irte’ (La Isla de Siltolá) dentro del ciclo literario ‘Letras Capitales’. El encuentro, que tendrá lugar a las 20.00 en Biblioteca Pública Provincial, contará con la presencia de otro poeta, Daniel Salguero.

‘Letras Capitales’ es un programa literario que el Centro Andaluz de las Letras organiza en Huelva desde el año 2009 y que busca acercar la creación más actual a los lectores. Este ciclo se desarrolla gracias a la estrecha colaboración que se ha articulado, a lo largo de estos años, entre las editoriales, los creadores y sus lectores.

Según el propio autor, “Tienes que irte recoge los poemas escritos desde 2009, en un proceso sostenido (un tirón de ocho años, dije en alguna parte) que excluía cualquier tentación de ejercicio o tanteo: si me sentaba a escribir era con todas las consecuencias, dispuesto a gritarme silenciosamente la verdad, o lo que yo he confundido con la verdad. No me he guardado nada. Y si he descubierto algo, como era la intención, ahí os lo dejo en los poemas, por si a alguien le resulta útil. La poesía es la mejor forma que conozco de otorgarle a la vida todo su valor. Vivir es ir perdiendo, ya lo sabemos. Pero aspiro —al menos eso— a una poesía sin merma”, asegura el poeta en ‘El Cuaderno’.

José Luis Piquero (Mieres, Asturies, 1967) ha publicado los libros de poemas Las ruinas (Versus, Mieres, 1989), El buen discípulo (Deva, Xixón, 1992) y Monstruos perfectos (Renacimiento, Sevilla, 1997), que resultó finalista del Premio Nacional de la Crítica; todos ellos reunidos en el volumen Autopsia (DVD, Barcelona, 2004), con el que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y el Premio de la Crítica de Asturias. Posteriormente, ha publicado El fin de semana perdido (DVD, Barcelona, 2009).

Fue durante ocho años responsable de la sección de Cultura del semanario Les Noticies. Escribe crítica de libros y arte y es columnista habitual en distintos medios.

Figura en una docena de antologías de la poesía española contemporánea, como Selección nacional y La generación del 99, de José Luis García Martín; 10 menos 30, La lógica de Orfeo y La inteligencia y el hacha, las tres de Luis Antonio de Villena; Poesia espanhola de agora y Poesia espanhola, anhos 90, ambas de Joaquim Manuel Magalhaes; Las moradas del verbo, de Ángel L. Prieto de Paula; y Trois poétes espagnols contemporaines, de Claude Le Bigot. Ha sido traducido al francés, neerlandés, húngaro, búlgaro y portugués.