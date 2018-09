IU exige que se remedien “numerosas deficiencias” de los colegios de Aljaraque

Ante el comienzo del actual Curso Escolar, la Asamblea Local de Izquierda Unida en Aljaraque quiere llamar la atención sobre las condiciones que afronta la comunidad educativa en ese municipio, poniendo de manifiesto las "deficiencias" que según esta organización se observan y exigiendo de la Junta de Andalucía que adopte las medidas "necesarias" para su subsanación en las siguientes deficiencias, ante lo que ha hecho público el siguiente comunicado:

1.-La climatización de los Centros.

Ningún centro del municipio se encuentra debidamente climatizado, trayendo como consecuencia la merma de las actividades escolares y deportivas para su desarrollo con normalidad afectando a los procesos de aprendizaje del alumnado, con merma del derecho a la educación pública que debe garantizar el Estado. Exigimos el replanteamiento de la normativa de adecuación del acondicionamiento de las instalaciones educativas, de forma que estén adaptados a las circunstancias cambiantes de la climatología desde parámetros de protección del medio ambiente y eficiencia energética.

2.-Adecuación de los Centros de Enseñanza Secundaria.

Pese a haber dado comienzo el Curso escolar, subsiste la situación precaria de los dos Centros de Enseñanza Secundaria por falta de espacio, habiéndose adoptado soluciones provisionales que ponen de manifiesto la falta de planificación adecuada por la Junta de Andalucía y la necesidad de inversión efectiva en la readecuación de los Centros para atender a las necesidades presentes y futuras.

3.-Escolarización de 3 a 5 años.

La escolarización de niños y niñas de 3 a 5 años de edad en los Centros Públicos genera un conflicto entre los padres, madres y centros educativos. La solución a las funciones asistenciales de cambiar, limpiar o cambiar un niño cuando se producen situaciones de descontrol de esfínteres correspondería a un monitor/a de Educación Infantil que controle y colabore con los maestros/as en el programa de habituación para su control. Sin embargo no sólo no baja la ratio sino por el contrario se deja en manos de los Ayuntamientos -como es el caso de Aljaraque- la solución, tapando las deficiencias de una Administración que no sabe dar respuestas ante una cuestión de prioridad educativa: no todos los Ayuntamientos tienen capacidad económica para subsanar esta prestación.

4.-La diversidad funcional.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006 establece el derecho de las personas con diversidad funcional a la educación inclusiva, es decir a estar integrados en el sistema general de educación pública, comprometiéndose los Estados a garantizar las medidas de apoyo personalizadas y efectivas para aprovechar al máximo el desarrollo académico de todas las personas en condiciones de igualdad. Queremos poner de manifiesto la falta de programas de formación especializada del profesorado, la necesidad de mejora y adecuación de los Centros y la necesidad de dotar de profesionales de Educación Especial en número suficiente para cubrir las demandas de este tipo de población escolar. En el caso de nuestro municipio, se intenta desde el Ayuntamiento cubrir esta deficiencia con la provisión de una sola monitora para toda la Comunidad educativa, lo que es manifiestamente insuficiente, cubriendo de este modo la dejación de la Administración autonómica que no da la necesaria prioridad a esta necesidad.

Finalmente, queremos poner de manifiesto que los problemas antes expuestos son comunes a cualquier municipio de la Comunidad Autónoma, de modo que es imprescindible apelar a la Comunidad Educativa, a las AMPAS y a los propios Ayuntamientos a que exijan que se tomen las medidas necesarias para revertir esta situación en aras de hacer efectivo el derecho a una educación pública y de calidad.