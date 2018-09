No habrá referéndum sobre la ayuda pública al Recreativo

now playing

No habrá referéndum sobre la posibilidad de continuar ayudando al rescate del Recreativo con dinero público. El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado hoy la moción presentada por Participa Huelva, que sólo logró recabar los apoyos de los concejales de Izquierda Unida y Mesa de La Ría.

Por el contrario, se opusieron los grupos municipales del PSOE, PP y los concejales no adscritos Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo. Ciudadanos se ausentó. De todos modos, el secretario del Consistorio advirtió que la consulta popular no podía realizarse porque la ley que lo permite no entrará en vigor hasta enero del año próximo.