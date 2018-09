Emvisur celebrará elecciones sindicales en “los plazos previstos por la ley”

now playing

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Moguer Emvisur ha iniciado ya el procedimiento para la celebración de elecciones sindicales con la convocatoria de constitución de la Mesa de Edad realizada ayer, organismo que se encargará de la puesta en marcha y supervisión de este proceso en los plazos previstos por la ley.

Desde el Ayuntamiento de Moguer se quiere dejar claro ante los trabajadores y trabajadoras de la empresa y ante la opinión pública que Emvisur no se ha negado jamás a poner en marcha este proceso que se inició ya ayer lunes día 24 con la preceptiva convocatoria de constitución de la Mesa de Edad, primer paso para desarrollar estas elecciones sindicales, órgano que quedará constituido mañana miércoles día 26 a las 13 horas. La empresa pública señala que cumple por tanto con los requisitos de la ley electoral sindical, y "lamenta la polémica suscitada por alguna fuerza sindical que ha realizado en distintos medios acusaciones del todo infundadas ya que el proceso electoral en Emvisur se está desarrollando en todo momento dentro de la legalidad, y sin ningún tipo de traba por parte de la empresa".

En este sentido, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha manifestado el compromiso permanente que el actual equipo de gobierno mantiene con la plantilla laboral de Emvisur, recordando que “en los más de 20 años de antigüedad de la empresa ninguno de los gobiernos municipales anteriores se había preocupado de que ésta tuviese un convenio colectivo que salvaguardase los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, un convenio que nosotros impulsamos por vez primera y que está vigente desde enero de 2017, contemplando importantes mejoras en los ámbitos salariales, sociales o de seguridad, por lo que no entendemos las críticas vertidas ahora contra el Ayuntamiento”.

Algunas de las mejoras sobre la situación en Emvisur anterior a este convenio son por ejemplo el reconocimiento de la antigüedad laboral mediante la incorporación de trienios a los sueldos de la plantilla, la posibilidad de acceder a anticipos reintegrables, las medidas incorporadas para mejorar la conciliación familiar, la restricción del horario laboral ahora equiparado al de la plantilla del Ayuntamiento o la remuneración del 100% del sueldo para determinadas bajas por enfermedad de especial gravedad.

Por último, y en relación con el cambio de horario del pleno municipal ordinario correspondiente al mes de septiembre, que desacertadamente se ha relacionado con las acusaciones vertidas, el Ayuntamiento de Moguer lamenta una vez más el desconocimiento del que hacen gala las citadas declaraciones, ya que el cambio de horario del pleno que se celebra habitualmente a las 20,00 horas y este jueves tendrá lugar a las 11,00 horas, viene motivado única y exclusivamente por la inexcusable asistencia del alcalde Gustavo Cuéllar a la entrega de los premios Onubenses del Año que convoca el diario provincial Huelva Información en un acto que se celebrará el mismo jueves a las 20,30 horas en la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva, donde el primer mandatario local recogerá el premio concedido al director del Liceo Municipal de la Música de Moguer, Iván Macías en la modalidad de Arte y Cultura.

Macías, que se encuentra en Madrid ultimando el último gran proyecto del Liceo moguereño como es el musical El Médico y no puede asistir al acto, ha solicitado en reiteradas ocasiones al alcalde de Moguer que sea él quien lo represente en el acto, ya que aunque se trata de un premio a título personal, no cabe duda de que el galardón se concede por la extraordinaria trayectoria del Liceo, sin duda la institución cultural que más está contribuyendo estos años a difundir el nombre de Moguer por todo el mundo, por lo que Gustavo Cuéllar ha aceptado como no podía ser de otra manera la petición de Iván Macías, y recogerá en su nombre el premio Onubense del Año, a la misma hora en la que estaba previsto que se celebrase el pleno.