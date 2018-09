Fiscal propone un plan a medio y largo plazo en la costa para evitar el daño de los temporales

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, José Fiscal, ha abogado por la puesta en marcha de un plan a medio y largo plazo en la costa onubense para evitar los destrozos de los temporales.

A preguntas de los periodistas este lunes en Huelva, tras presentar el Plan de Formación Ambiental, Fiscal se ha referido a la manifestación convocada el pasado sábado en Huelva capital por la coordinadora 'Salvemos las Playas de Huelva', a la que asistieron, según la organización, "unas 3.000 personas", representantes de CCOO y UGT y el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios.

Al respecto, el consejero ha dejado claro que la Junta de Andalucía "no tiene competencias, ya que la regeneración de las playas corresponde al ámbito estatal, excepto la ordenación de los chiringuitos y la ocupación del espacio público".

Por tanto, ha considerado que "hay que hacer un plan a medio y largo plazo para que esto no ocurra todos los inviernos", tal y como planteó en la comisión interadministrativa que coordinaba las ayudas por los últimos temporales, que afectaron especialmente al litoral de las provincias de Huelva y Cádiz, donde insistió en que "no podemos estar todas las primaveras con la misma situación".

"Para eso están los técnicos y las inversiones públicas", ha enfatizado el consejero, quien ha insistido en que "hay que abordar el problema de manera más global porque no podemos estar echando arena todas las primaveras y si se produce otro temporal se la va a volver a llevar".

José Fiscal ha recordado que la primavera pasada "hubo dimes y diretes con el anterior gobierno del PP por una cuestión técnica, ya que desde la Junta, concretamente desde la Consejería de Agricultura, se entendió que la zona propuesta para extraer la arena ponía en peligro el caladero del Golfo de Cádiz, y se le comninó a que escogieran otra zona".

Por otro lado, y ante la crítica por parte de la coordinadora de la no asistencia de ningún miembro del PSOE, el consejero ha contestado desde el ámbito institucional y ha recordado que "el último gobierno socialista dejó una inversión potentísima en toda la Costa de la Luz y en el Golfo de Cádiz y cuando el PP llegó al poder estas inversiones se redujeron en un 90 por ciento".

"No digo que esta sea la única razón por la que el invierno pasado ocurrió lo que ocurrió, aunque también es verdad que hacía tiempo que no ocurrían estos temporales tan fuertes", ha precisado José Fiscal, quien ha concluido que esta circunstancia "no solo depende del hombre, ya que el nivel del mar va subiendo y el cambio climático ya no es solo una cuestión científica sino que la estamos sufriendo en nuestras carnes".