El culebrón del fichaje de Ikwu por el Recreativo toca a su fin

La llegada de Ejike Ikwu al Recreativo de Huelva está cerca de producirse. Este sábado, 22 de septiembre, su equipo en Nigeria ha hecho oficial el fichaje del defensa por el Decano, pese a que el club onubense lo dio por cerrado el pasado 31 de agosto."Un retraso estratégico" según anuncia el FC Inter Enugu en las redes sociales, sin especificar las razones del mismo.

We hereby announce the transfer of our defender, Ejike Ikwu to #RecretivoHuelva of Spain.

The former Golden Eaglet and Flying Eagles defender's deal was completed on Spanish transfer deadline day recently.

The delay to officially announce the deal was strategic.

Thanks

— F.C. Inter Enugu (@fcinterenugu) 22 de septiembre de 2018