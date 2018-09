Huelva, en alerta amarilla por calor y riesgo extremo de incendios

El verano no se va. Se queda. Y viene lo que se ha dado en llamar 'Veroño', una mezcla de verano y otoño muy caluroso que provoca no sólo daños a las personas, que no acaban de adaptarse a la nueva estación, sino que paraliza las ventas de temporadas. Nadie lo quiere.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este domingo día 23 de septiembre avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. Por si fuera poco la provincia de Huelva estará en riesgo extremo de incendios forestales. Calor intenso, cerca de 40 grados, y levante. Un cóctel peligroso para el campo.

En concreto, según detalla la Aemet en su página web, en la provincia de Huelva el aviso amarillo afectará entre las 14,00 y las 20,00 horas a las comarcas de Andévalo y Condado por temperaturas máximas que pueden ser de 38 grados, y al litoral, donde pueden alcanzarse 36 grados.

De igual modo, se espera que permanezca activado entre las 14,00 y las 20,00 horas el aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados en las campiñas gaditana, sevillana y cordobesa, y en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir.