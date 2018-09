Vecinos de Aljaraque, en pie de guerra por la inseguridad en la zona

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El colectivo se concentra este viernes en la rotonda de Bellavista para reclamar más seguridad tras la última oleada de robos

La última oleada de robos en La Dehesa y otros núcleos poblacionales de Aljaraque ha sembrado la alarma entre los vecinos. Después de exigir en reiteradas ocasiones un aumento de la seguridad en la zona, el colectivo vecinal va a tomar cartas en el asunto y se concentrará este mismo viernes a partir de las 20.00 horas en la rotonda de Bellavista. Con esta iniciativa, los vecinos reclaman a las administraciones una mayor dotación de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local en Aljaraque y sus cuatro pedanías, como son Corrales, Bellavista, La Dehesa y La Monacilla.

Según ha explicado el portavoz de la Plataforma ‘Por un cambio en Aljaraque’, José Luis Barragán, los vecinos están “asustados e indignados” tras los últimos robos, especialmente después de que “agredieran al propietario de una de las viviendas de la zona con un objeto punzante en el último atraco”. En este caso, los vecinos se quejan de que los agentes “tardaron alrededor de 35 minutos en llegar” al lugar del robo, puesto que “acudieron desde El Portil”, y reclaman una mayor seguridad.

En este sentido, Barragán critica que la plantilla de la Guardia Civil en Aljaraque “es muy reducida” y la Policía Local “solo cuenta con un coche patrulla”, por lo que, ante un incidente de este tipo, los efectivos “tardan mucho tiempo, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos”.

Ante esta situación, los vecinos se reunieron el pasado miércoles para tomar nuevas medidas, entre las que se encuentra la concentración de este viernes en la rotonda de Bellavista. El colectivo reclama un aumento de las plantillas de Guardia Civil y Policía Local en la zona, así como más medios materiales. En esta línea, exigen al Ayuntamiento de Aljaraque que “priorice las necesidades de los vecinos en materia de seguridad, servicios y atención”, con el objetivo de que se eviten estos incidentes y, en caso de que ocurran, que se proporcione “una asistencia rápida”.

El problema no es nuevo de ahora, y el número de robos en los diferentes núcleos poblacionales de Aljaraque se ha incrementado en los últimos meses. Según explican desde la plataforma de vecinos, a principios de año “secuestraron al propietario de una vivienda”, ya que “al llegar este a casa se encontró con los ladrones dentro, y estos le quitaron el teléfono y lo retuvieron durante más de 40 minutos”. Pero no fue el único caso, y en enero también se produjo una oleada de robos, que se repitió después en febrero. El último caso, con agresión con objeto punzante incluido, ha aumentado aún más la alarma entre los vecinos, y lamentan que no pueden esperar más tiempo para una solución por parte de las administraciones.