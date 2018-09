Salmerón descarta a Marc Caballé y no da pistas sobre el rol de Quiles

now playing

José María Salmerón no quiere dar pistas sobre el once que alineará este domingo (Nuevo Colombino, 18.00 horas) en el duelo con el UCAM. El técnico del Recreativo no sólo ha escondido su alineación, tampoco ha querido revelar si será suplente o titular Alberto Quiles, al fin disponible tras cumplir la sanción de cuatro partidos que arrastraba de la temporada pasada.

Sí se ha mostrado más claro a la hora de descartar a Marc Caballé, víctima de una lesión sufrida en uno de los entrenamientos de esta semana. El centrocampista pasará una prueba en la Ciudad Deportiva del Decano durante la sesión de mañana, pero ni los médicos, ni el jugador, ni el preparador son muy optimistas.

En cuanto al potencial del rival, Salmerón destaca que el UCAM "es de los equipos que estará arriba a final de temporada. Es una plantilla con buenos jugadores y son candidatos al ascenso. Intentaremos hacer el mejor partido posible para sumar una victoria”, señala en declaraciones recogidas por la web oficial del club.