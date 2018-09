El PSOE espera que se redoblen las inspecciones para mantener el caladero de la chirla

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza, Jesús Ferrera, ha manifestado hoy su satisfacción, durante su intervención en la Comisión de Agricultura y Pesca, por el anuncio hecho público ayer por el Gobierno andaluz de la apertura del caladero, una noticia que ha devuelto la esperanza a las familias que viven de esta pesquería en la costa onubense.

El parlamentario socialista por Huelva ha confiado en el compromiso del sector para cuidar el caladero, para que no vuelva a tener que cerrarse para su regeneración, “algo de lo que va a estar muy pendiente la Administración autonómica, por el bien del sector y por el bien de este crustáceo, que enriquece la carta gastronómica onubense, por lo que es clave también para el consumo y parta el turismo”, ha manifestado. Y por otro lado, confía en que la Administración, sus sistemas de vigilancia; y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) “redoblen sus esfuerzos en cuanto a las inspecciones, como el propio sector ha venido solicitando, a fin de evitar una sobrexplotación”.

Jesús Ferrera, que ha intervenido en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para valorar las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía de apoyo al sector pesquero andaluz, ha querido expresar su satisfacción por el trabajo “duro y responsable que ha hecho la Consejería de Agricultura y Pesca, dirigida por Rodrigo Sánchez Haro, que ha tenido que preocuparse por la población de chirlas, el tamaño que marca la normativa, al tiempo que recibía la presión de la angustia de saber que más de 70 familias, que viven de la captura de esta especie, han tenido que soportar una situación de desempleo sobrevenida por la necesidad de regenerar el caladero”.

“Se han cumplido todos los acuerdos y compromisos adquiridos y ante las situaciones de tensión vividas estos meses, el Gobierno andaluz nunca perdió el objetivo de trabajar para solucionarlo cuanto antes”, ha dicho el parlamentario, quien ha agregado que el sector ha participado activamente en las estrategias de comercialización sobre las que se ha venido trabajando, por lo que el “trabajo ha sido completo”, a su juicio, donde “el consenso, la comunicación, el acuerdo y el cumplimiento de los compromisos han sido la tónica”.

Ferrera, al ser natural de Punta Umbría, uno de los municipios para los que el sector de la chirla es una fuente de riqueza primordial, conoce muy bien la problemática que tradicionalmente arrastran los chirleros. Por ello, “me parece crucial que al mismo tiempo que haya una vigilancia y un control sobre su acción, los marineros sepan acotar el trabajo que hacen para adaptarse rigurosamente a la normativa”, ha expresado el diputado andaluz.

El portavoz de Pesca ha alabado, por otro lado, la reciente creación del Consejo Andaluz de Pesca, “una herramienta pionera y única en toda España y que ayuda a conseguir los objetivos de defensa del sector pesquero, donde por primera vez se incluye la participación en los órganos de toma de decisiones y de gestión a la mujer”. Las políticas que practican los gobiernos socialistas distan mucho de las practicadas por el PP cuando ha gobernado. Ferrera ha dicho en su intervención que” es el Gobierno Andaluz la única voz en defensa de la pesca en Andalucía, porque en los últimos 7 años el Gobierno central del PP y de Rajoy nunca atendió a Andalucía. Jamás mostró el mínimo interés por la flota pesquera andaluza. El PP en el Gobierno de España nos ha desacreditado, nos ha olvidado, nos ha abandonado”.

En este sentido, ha recordado que cuando se gestionan y reparten los fondos procedentes de Europa es el Gobierno central el que hace el reparto. En el último marco comunitario los barcos andaluces perdieron 110 millones de euros tras el reparto del PP. “Esta formación no ha tenido nunca una actitud positiva ante negociaciones vitales para la supervivencia del sector en el reparto de cuotas de la sardina o el boquerón. El desinterés en la negociación por defender y no perder cuota del atún rojo o el voraz son algunos ejemplos del maltrato del PP a la actividad pesquera andaluza”. El parlamentario ha señalado que “en 100 días hemos comprobado una sensibilidad a la que no estamos acostumbrados por parte del Gobierno central, lo que ocurre es que ahora hay un Gobierno socialista que presta atención, que escucha lo que desde Andalucía decimos y exigimos”. Ha puesto como ejemplo la convocatoria de ayudas por la parada temporal de la flota de cerco y arrastre.