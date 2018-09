Núñez dice adiós valorando más la salvación del Recreativo que la Champions que ganó con el Liverpool

Una despedida a la altura del personaje. Antonio Núñez ha dicho adiós al fútbol profesional y al Recreativo de Huelva a lo grande, con una concurrida y emotiva rueda de prensa. Acompañado por el presidente del club, Manolo Zambrano, y visiblemente emocionado, el que fuera capitán del Decano leyó una carta de agradecimientos a todos los clubes y a todas las personas que le han acompañado a lo largo de su longeva trayectoria.

Núñez, que se retira a los 39 años, guardó sus mejores palabras para su etapa en el Recre, de la que destacó el papel jugado por Jesús Vázquez, Zamora y Rafa de Vicente. También tuvo palabras de elogios hacia la afición, dirigentes, empleados y periodistas, y emplazó a todos a permanecer unidos para seguir salvando al club del riesgo de la desaparición.

"Con mi etapa en el Recre, el fútbol me.ha demostrado que lo mejor me lo tenía reservado para el final de mi carrera. Si hace 17 años me dicen cómo me hubiera gustado retirarme, no podría haber imaginado un final mejor: en el sitio donde se jugó por primera vez al fútbol en España", dijo Núñez.

El interior madrileño confesó que había vivido con más intensidad una permanencia en Segunda División B con el Recreativo, que la Champions League que ganó con el Liverpool, por la cadena de dificultades que el vestuario albiazul tuvo que afrontar durante los últimos años y la respuesta de unidad y compromiso de los jugadores para sacar al equipo adelante.