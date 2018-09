Anita: “La gente empieza a andar ahora y yo llevo semanas corriendo y golpeando balón”

now playing

Han tenido que pasar dos jornadas para que el Sporting Puerto de Huelva pueda contar con toda su plantilla. La llegada de la paraguaya Lice Chamorro ha reforzado a un equipo que el próximo domingo buscará en el feudo del Sevilla FC su primera victoria del presente curso.

Sin embargo, al equipo de Antonio Toledo aún le queda por realizar un último 'fichaje'. Se trata de Anita, capitana y una de las futbolistas insignias del proyecto blanquiazul, al que una lesión del pasado curso le mantiene aún apartada de la competición.

-¿Cómo se encuentra?

-Me encuentro bien porque la recuperación que estoy teniendo no es normal, en el buen sentido de la palabra. Los médicos me dicen que la gente que ha sufrido esta lesión suele empezar a andar ahora, y yo ya llevo dos semanas corriendo y golpeando balón.

-¿Se le hace extraño no estar en el césped con sus compañeras?

-Yo, que soy un manojo de nervios, llevo parada desde mayo, así que ya se puede imaginar. Además, por primera vez en mi vida deportiva no he iniciado la liga jugando.

-¿Qué es lo más difícil de llevar de estar lesionada?

-Se hace duro no poder aportar mi granito de arena al equipo, pero estoy intentando acortar los plazos de mi recuperación lo máximo posible y espero poder estar para dentro de un par de semanas.

-¿Cómo ha visto al equipo?

-Al equipo lo veo bien, pero los rivales cada vez se refuerzan más con jugadoras de gran nivel, porque cuentan con más apoyos. La Primera División Femenina está en pleno crecimiento y será difícil conseguir el objetivo. Pero a la vez eso es lo bonito, lo fácil no nos motiva.

-¿Hasta dónde puede llegar el Sporting Puerto de Huelva?

-Esperamos hacer un buen papel como todos los años y a ver si se nos da mejor que la temporada pasada, tenemos un poco de suerte y podemos quedar lo más arriba posible.