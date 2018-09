El PSOE denuncia que el PP vuelve a “entorpecer” la Ley de Trasvase

now playing

“Nuevo revés y varapalo para los agricultores del Condado, otra vez por culpa del PP”, así lo ha puesto de manifiesto la diputada nacional por el PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, quien ha lamentado que esta formación “haya vuelto a entorpecer” el proceso para que la Ley del Trasvase siga su curso en el Congreso de los Diputados al pedir una nueva ampliación para la presentación de enmiendas, “algo que nos parece inconcebible e indecente; han tenido tiempo suficiente para trabajar en esta materia, y no solo no lo han hecho sino que ahora se están dedicando a boicotear y bloquear esta Ley”.

Para la diputada socialista, “no se puede entender esta forma de actuar, porque no están cargando contra el PSOE, sino contra los propios agricultores que, además, para su desgracia, se ha sumado ahora la formación Podemos que ha pedido también comparecencias en el Congreso provocando con ello que el proceso de aprobación de esta Ley se eternice en el tiempo”.

Por tanto, “a esta alturas, tenemos todavía a un PP y a Podemos, que están haciendo todo lo que pueden para que no haya trasvase al Condado de 15 hectómetros cúbicos, solo por razones políticas, quieren hacer daño al Gobierno y para eso le dan una bofetada a los agricultores. Es deleznable”, ha aseverado”.

La diputada onubense -que hoy se ha reunido con el secretario general de UPA-Huelva, Manuel Piedra, que ha ido precisamente a abordar este asunto en el Congreso por la preocupación latente de los agricultores- ha señalado que “todas estas trabas están retrasando esta Ley, que ya podría haber estado desde hace una semana en la Comisión de Transición Ecológica para empezar su tramitación en el Congreso y estamos aún en el mismo punto de partida. Es increíble que estemos asistiendo a este esperpento”.

A juicio de Pepa González Bayo, “estamos viviendo una situación rocambolesca. No puede ser que tras años intensos de trabajo realizados desde el Gobierno andaluz ante la inacción del Gobierno del PP, esta formación esté jugando de esta manera tan villana con el futuro de miles de agricultores de esta provincia, a los que ha engañado durante siete años y ahora, que no están en el Gobierno, no soportan que sea el Partido Socialista quien traiga la Ley del Trasvase”.

Para la socialista, “esto vuelve a demostrar una vez más que el PP estuvo todos estos años mareando la perdiz conscientemente, apuntándose al cuanto peor mejor que pregonó Rajoy. No les importa comprometer el futuro de una comarca así como su medio ambiente con tal de frenar proyectos para Huelva”.

“El PP no tiene ya credibilidad para hablar de agricultura en esta provincia; las concesiones de agua han venido gracias al PSOE y ahora están retrasando por todos los medios que la Ley del Trasvase sea también una realidad. El PP pudo haberlo hecho y no lo hizo cuando gobernó y tiempo tuvo. Ahora frena lo que los socialistas queremos agilizar. Siempre que está en oposición hace un trabajo sucio, este es un ejemplo, sin importarles el daño que está ocasionando al sector y al desarrollo agrícola y económico de la comarca”, ha concluido.