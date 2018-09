La consulta popular sobre el tanatorio de El Campillo deja al pueblo al borde de otro conflicto social

El Ayuntamiento descarta finalmente la ubicación alternativa propuesta debido a la escasa participación de la población, por lo que la empresa podría iniciar las obras en pleno centro del municipio

La consulta popular convocada por el Ayuntamiento de El Campillo para preguntar a los vecinos si aceptan la ubicación alternativa propuesta para el futuro tanatorio de la localidad, situada a las afueras del municipio, pero a escasos metros de las primeras viviendas de la calle Manuel Centeno, no sólo no ha servido para zanjar la polémica sobre este asunto, sino que ha dejado al pueblo al borde de un nuevo conflicto social.

En efecto, aunque el 90 por ciento de los votantes ha dicho 'sí' a la ubicación propuesta, la consulta, celebrada este lunes, sólo ha contó con la participación de 48 personas de un censo formado por unas 1.700 aproximadamente, por lo que el Consistorio campillero ha optado finalmente por no permutar la nave municipal de la citada zona por la vivienda que la empresa funeraria adquirió en la calle Sevilla, situada en pleno centro del pueblo, lo que pone el caso en la situación inicial en la que estaba a principios de año, sin, al menos de momento, otro 'plan b'.

La empresa ya avisó de que no demoraría la instalación del tanatorio "ni un día más", ya sea en la nave municipal que quería permutarle al Ayuntamiento o en su vivienda de la Calle Sevilla, una opción, esta última, que hace unos meses contó con el rechazo rotundo de la población, expresado con la presentación de más de mil firmas, pero que, sin embargo, no podría evitarse por la vía legal, según comunicaron desde el Equipo de Gobierno Municipal, pues "si le denegamos la licencia de obras estaríamos cometiendo un delito de prevaricación", advirtieron.

Así las cosas, una vez que el Ayuntamiento ha descartado la única alternativa que la empresa había aceptado, ésta, en función de sus anteriormente referidas manifestaciones, podría empezar las obras en la calle Sevilla. La alcaldesa, Susana Rivas, es "consciente" de ello, asegura, pero, sin embargo, los vecinos de la zona donde se encuentra la nave municipal "también nos han dicho que no lo quieren ahí y nos han pedido que no la permutemos", ha indicado, por lo que avisó de que "no vamos a permutar la nave si no se ha pronuncia un número de vecinos representativo de la población, de ahí que hayamos convocado la encuesta", explicó.

El resultado de la encuesta ha sido, por tanto, satisfactorio para los vecinos de la zona cercana a la citada nave municipal, que desde el principio llamaron a la ciudadanía a no participar en la consulta y se concentraron a las puertas del Centro Guadalinfo, donde se realizaba la misma, para decir "no al tanatorio dentro del pueblo".

En concreto, los vecinos de la zona no estaban de acuerdo en los términos en los que se había formulado la pregunta de la consulta, "¿Está de acuerdo con que se permute la nave industrial municipal de la calle Manuel Centeno con objeto de que se ubique allí el velatorio de propiedad particular?", frente a la cual defendían otras como "¿necesitamos un tanatorio en este pueblo?" o "¿queremos el tanatorio dentro o fuera del pueblo?".

Ante ello, la alcaldesa ha querido dejar claro que "el Ayuntamiento tampoco quiere el tanatorio dentro del pueblo. Nosotros no vamos a instalar un tanatorio ni hemos llamado a ninguna empresa para que lo haga, pero estamos obligados a cumplir la Ley, por lo que si la empresa nos pide permiso para instalar el tanatorio en un lugar de su propiedad, tenemos que dárselo, porque nos lo exige la Ley", añadió.

Por este motivo, agregó, la pregunta formulada en la encuesta no ha sido si "queremos el tanatorio dentro o fuera del pueblo", como defienden los vecinos de la zona de Manuel Centeno, pues "de nosotros no depende que se haga dentro o fuera del pueblo, ya que la empresa sólo quiere hacerlo en su vivienda de la calle Sevilla o en la nave municipal, no acepta otra alternativa", explicó.