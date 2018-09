Arazola deja su acta de concejal y abandona IU

El hasta ahora edil del Ayuntamiento de Huelva explicará este martes los motivos de ambas renuncias

El hasta ahora concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva Juan Manuel Arazola ha renunciado este mismo lunes a su acta de concejal y a su militancia en la organización política, de la que hasta hace unos meses era el máximo responsable en la capital onubense, al ostentar el cargo de coordinador local, al que renunció por su disconformidad con el giro que se produjo en la formación, liderado por Alberto Garzón a nivel nacional y por Antonio Maíllo a nivel andaluz.

Así lo ha comunicado el propio Arazola a diariodehuelva.es, si bien ha preferido no realizar aún valoraciones sobre los motivos de su marcha, pues piensa darlos a conocer este martes en rueda de prensa. De momento, a preguntas de este periódico, que ya había conocido la marcha del hasta ahora edil tanto del grupo municipal como de Izquierda Unida, Arazola sólo ha confirmado que efectivamente ha presentado su renuncia este mismo lunes tanto a su acta de concejal como a su militancia en IU.

En cualquier caso, con independencia de las explicaciones que aporte mañana, esta decisión de Arazola se produce cuatro días después de que la asamblea local de IU acordase por unanimidad su expulsión del grupo municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Huelva, al que pertenecía hasta ahora junto a Pedro Jiménez y Mónica Rossi, por lo que sólo quedaba pendiente conocer si Arazola seguiría siendo concejal no adscrito o si renunciaría a su acta, lo que finalmente ha hecho, por lo que será sustituido por el siguiente miembro de la lista electoral de IU y esta formación mantendrá por tanto los tres concejales que le dieron las urnas.

La decisión de la asamblea se produjo como consecuencia de que Arazola no votase en contra de la propuesta del Equipo de Gobierno del PSOE de sacar de nuevo a la venta el Recreativo de Huelva, pese a que los otros dos concejales de IU sí se opusieron a esa iniciativa, por lo que la organización acusó a Arazola de romper la disciplina de voto de su grupo, si bien éste argumentó que no se había producido ningún acuerdo previo entre los concejales y que votó de acuerdo con el programa electoral de Izquierda Unida.

Arazola indicó, tras celebrarse la primera asamblea que decidió solicitarle el acta de concejal, que "no he infringido ninguna norma ni me he saltado ningún acuerdo", pues "no hubo acuerdo previo del grupo municipal para adoptar una postura que contradecía la posición mantenida en este asunto hasta el momento", añadió, tras lo que consideró que la decisión de la asamblea pudo deberse a que Jiménez y Rossi trasladaron hechos falsos: "Daríais vuestra versión para justificar vuestra inexplicable e inexcusable decisión de entorpecer la venta del Recreativo, contraria a lo que recoge nuestro programa electoral", señaló.

Por el contrario, el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, indicó posteriormente que se había producido una "pérdida de confianza" en Arazola, al tiempo que insinuó que podría estar produciéndose un acercamiento de Arazola con el Partido Socialista, pues "me cuesta creer que el PSOE convoque un pleno sabiendo que lo puede perder", apostilló, ya que fue el voto de Juan Manuel Arazola el que permitió al Equipo de Gobierno sacar adelante la iniciativa sobre el Recre.