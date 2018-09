Un millón más para el Recre, un millón menos para la ciudad

Parece ser que el Ayuntamiento de Huelva ha vuelto a conceder, de los fondos públicos, un millón más para el Real Club Recreativo de Huelva. Sí, otro millón más…

No creemos que nadie sea ajeno a lo que supone un millón de euros. Todos vemos en nuestros barrios, en nuestro entorno más inmediato, cientos de casos en los que la inversión pública de ese dinero sería determinante: zonas verdes, aceras, zonas deportivas sin mantenimiento, parques infantiles masificados, etc. Eso sin incidir en las necesidades sociales de gran parte de la sociedad onubense, que depende de instituciones de caridad, y si llega a fin de mes es a costa de sacrificios que no son gratuitos, y que ocasionan un ambiente predeterminado del que es muy difícil salir no ya siendo adulto, sino siendo un joven al que el futuro le enseña sólo un camino que es el del día a día, sin posibilidad de crecimiento personal o planificación a largo plazo porque hay que comer, pagar la luz y en esas lo del colegio por mucho que se intente se convierte en una etapa que acaba a la menor posibilidad de empleo con el comienzo de una etapa en la que trabajar a destajo por lo que te den se convierte en la mayor probabilidad para el resto de tu vida.

Hoy, desde este Círculo de profesionales del Patrimonio Histórico, no vamos a hablar de la cantidad de cosas que se pueden hacer con un millón de euros. No vamos a mostrar nuestra desazón porque no se otorguen las debidas ayudas para rehabilitar los edificios catalogados de la ciudad, y no se incluyan otros hasta ahora excluidos como la casa de Díaz Hierro, la antigua Escuela de Trabajo Social, la Pensión Calvo o el Mercado de la Merced, que debido a la vorágine especulativa instalada en las instituciones onubenses peligran junto a los escasos ejemplos de arquitectura de interés que quedan en nuestra ciudad. No hay dinero, dicen.

No incidiremos en la actitud reiterada de menospreciar y vilipendiar un patrimonio arqueológico de importancia mundial, actitud que está a punto de alcanzar la cima del despropósito con la destrucción del Cabezo de La Joya y con ello de la necrópolis orientalizante más importante de Europa occidental, un referente mundial a nivel de investigación. Ni en ignorar enclaves únicos como Saltés, a pesar de los compromisos institucionales a nivel local y autonómico que, una vez más, muestran que Huelva es “diferente”.

No se trata sólo de defender la Economía de la Cultura frente a la economía populista e interesada que el Ayuntamiento de Huelva mantiene. Se trata de hacer ver que esta forma de gobierno, que deja a las personas detrás de los intereses particulares de unos pocos, NO NOS REPRESENTA. Estamos cansados de políticos en cargos de mando que gobiernan en beneficio propio, que sólo buscan seguir viviendo de la política con minúsculas ocasionando perjuicios que poco a poco van dejando cada vez con menos oportunidades a esta ciudad y a sus habitantes, y que dejan a la Política con mayúsculas cada vez más lejos del recuerdo ciudadano, que acaba por resignarse a esta situación no creyéndose merecedor de un trato mejor por sus dirigentes.

Esperemos que esta situación cambie, y que Huelva y sus gentes despierten y hagan ver a estos políticos, a todos, que no están dispuestos a seguir perdiendo su Ciudad a cambio de que unos pocos sigan viviendo del cuento.