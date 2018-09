El Campillo irá el lunes a las urnas para decidir si quiere un tanatorio en el centro del pueblo

Los votos se recogeran en el centro Guadalinfo de la localidad de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas

La decisión sobre donde se ubicará el futuro tanatorio de El Campillo está en manos de los vecinos del municipio. El Ayuntamiento de la localidad la ha someterá a consulta popular, por lo que serán los campilleros quienes decidan donde se instalará el tanatorio, para lo que sólo hay dos opciones: o en la vivienda que la empresa funeraria tiene en la calle Sevilla o en la nave municipal situada al principio de la calle Manuel Centeno.

Para ello, los vecinos que quieran participar en la consulta sólo tienen que responder a una pregunta, formulada en estos términos: “¿Está de acuerdo con que se permute la nave industrial municipal de la calle Manuel Centeno con objeto de que se ubique allí el velatorio de propiedad particular?”.

El Equipo de Gobierno Municipal ha adoptado esta decisión tras la reunión celebrada este jueves con los vecinos de la zona donde se encuentra la nave, que acabó sin acuerdo y con dos posturas claramente enfrentadas: la de los vecinos y la del Ayuntamiento.

Desde el Equipo de Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa, Susana Rivas, explicaron su postura a los más de cien vecinos que abarrotaban la sala: El Ayuntamiento no tiene potestad legal para impedir que la empresa funeraria instale el tanatorio en su vivienda de la calle Sevilla, en pleno centro del pueblo, por lo que, para evitarlo, su única alternativa es ceder a la compañía la nave municipal situada en la esquina suroeste del municipio, a las afueras del mismo, pero a sólo unos metros de las primeras viviendas de la calle Manuel Centeno.

La empresa no acepta otra alternativa y si no lo hace ahí lo hará en la calle Sevilla, advirtieron desde el Equipo de Gobierno, tal y como ya habían confirmado también desde la propia empresa funeraria, que este mismo jueves aseguró que no piensa esperar “ni un día más” para empezar las obras, ya sea en la vivienda de la calle Sevilla o en la nave de Manuel Centeno.

La postura del Ayuntamiento no contó con el beneplácito de los vecinos que se dieron cita en la reunión, que estuvo cargada de momentos “duros” y de “mucha tensión”, según han explicado a este periódico desde las dos partes. Frente a la propuesta del Equipo de Gobierno Municipal, los vecinos abogaron, por un lado, por que el Ayuntamiento no ceda la nave municipal a la empresa, y por otro, por tratar de evitar que se instale en la calle Sevilla a través de medidas de “presión social”, tal y como ha explicado a este periódico un vecino de la zona, Daniel Oliva.

Ante ello, la decisión adoptada por el Equipo de Gobierno ha sido someter la decisión a consulta popular, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento a través de un comunicado en el que asegura que, una vez que la empresa adquirió la vivienda de la calle Sevilla y solicitó licencia de obras para instalar el tanatorio, y ante el rechazo “general” de la ciudadanía a esa ubicación, propuso a la compañía “varias alternativas” con el objetivo de que el tanatorio no afectara a “servicios comunes de la población tan importantes como el paso al colegio, el mercado, el mercadillo o el Teatro Municipal”.

Visto que la empresa sólo mostró interés en la nave municipal de la calle Manuel Centeno, el Equipo de Gobierno se mostró “dispuesto” a realizar una permuta con la empresa para ubicar allí el tanatorio, teniendo en cuenta que en esa zona “no existen las mismas afecciones a servicios públicos que en la anterior situación”, continúa el comunicado, tras lo que se señala que, “visto que existen vecinos colindantes que están en desacuerdo con esta nueva ubicación”, el Ayuntamiento decide plantear la citada “encuesta” para que “el pueblo tome una decisión”.

Los vecinos y vecinas podrán participar en esta consulta el próximo lunes 17 de septiembre en el Centro Guadalinfo del municipio de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los requisitos para participar son tener más de 16 años, estar empadronado en el municipio y presentar el DNI.