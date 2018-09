Carlos Martínez pasará una última prueba mañana

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Pendiente hasta última hora de Carlos Martínez. Así se encuentra el Recreativo de Huelva en vísperas de viajar a Murcia, donde el domingo se medirá al combinado de Manolo Herrero en uno de los partidos más difíciles de la temporada. Un duelo que podría jugar el extremo albiazul, siempre y cuando pase la prueba del entrenamiento de mañana.

Carlos Martínez se ha perdido los encuentros con el Badajoz y el Cartagena por unas molestias en la espalda, de las que ya se encuentra recuperado. El futbolista ha entrenado estos días con el grupo, pero José María Salmerón quiere comprobar las sensaciones del jugador en la última sesión preparatoria de la semana.

También está disponible Mario Hernández, después de superar un esguince de tobillo. No obstante, al contrario que Carlos Martínez, el lateral diestro no parte como titular y en su puesto no hay urgencias de ningún tipo dado el buen desempeño de Pina en esa demarcación.

De este modo, el Recre sólo tendría tres bajas: Iago Díaz, lesionado para las tres próximas semanas; Alberto Quiles, al que aún le resta cumplir un último partido de sanción; y el nigeriano Ikwu, que sigue en África solucionando todo el papeleo necesario para viajar a España.