La masificación del Fuente Juncal vuelve a lastrar el curso en Aljaraque con las caracolas sin acondicionar

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Fuente Juncal han vuelto a la carga a tres días del comienzo del curso escolar en los institutos, y es que si ya el año pasado denunciaron la masificación del centro, de nuevo este año vuelven a la carga con unas cifras que casi duplican la capacidad del centro. Además, este año denuncian las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía, y que las caracolas que se han instalado para albergar al alumnado, no están aún acondicionadas.

Según el AMPA del Fuente Juncal, "de nuevo la Delegación de Educación de Huelva vuelve a incumplir sus compromisos con la enseñanza. Desde la Ampa, queremos denunciar la situación en la que se encuentra, el IES Fuente Juncal de Aljaraque, a tres días del comienzo de curso.

Como ya denunciaron el pasado curso "sobre el problema de masificación del centro que veníamos arrastrando y que se preveía que se iba a agravar este curso nos encontramos con la siguiente y penosa situación":

- Superamos los 600 alumnos sólo en la ESO, sumándole Bachiller, Ciclo Formativo y FPB (unos 250 alumnos más), siendo un centro construido para unos 400 alumnos , lo que convierte al instituto en uno de los más masificados

- A día de hoy, las caracolas que se han instalado para albergar al alumnado (mientras se realizan las obras de ampliación ) están instaladas, pero no acondicionadas, es decir, diáfanas, rodeadas de cables y materiales, sin aseos, sin mobiliario, etc , por lo tanto , nos tememos que el lunes no van a estar listas para el comienzo del curso.

- Por otro lado, desde la dirección se nos informa que ante la negativa de Delegación a conceder una unidad más para 3 ESO se tiene que realizar una nueva reestructuración, dejando sin validez la que se había realizado por el claustro de profesorado a lo largo del mes de julio. No hay tiempo material para terminarla antes del próximo lunes .Este problema se agudiza con el hecho de no tener cerrada tampoco la plantilla de profesorado.

Con todo ello, es bastante probable que el lunes 17 se produzcan algunas incidencias relacionadas con la organización general del inicio de curso (falta de profesores, deficiencias en horarios y listados de alumnos, etc)

Por todo lo anterior, desde el Ampa aseguran que la Delegación de Educación de Huelva "vuelve a incumplir sus compromisos, provocando una tensión y situaciones de conflicto que se podían haber evitado. Todo esto se sabía desde hace meses".