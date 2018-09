El PCE “apoya rotundamente” a Adelante Andalucía para “liberarnos del entramado caciquil del PSOE”

now playing

El Comité Provincial del Partido Comunista de España (PCE) en Huelva ha aprobado por unanimidad una resolución presentada por su secretario político, Rafael Sánchez Velo, en la que expresa públicamente “el rotundo apoyo que las y los comunistas onubenses le estamos dando al proyecto político de Adelante Andalucía, en el que nos vamos a implicar intensamente para darle soluciones a los numerosos problemas e injusticias que sufren las trabajadoras y trabajadores onubenses”, según ha expresado el propio Sánchez Velo.

La resolución aprobada expresa que “desde hace décadas, los trabajadores y trabajadoras de este país demandan a los partidos políticos que sean capaces de llegar a acuerdos para solucionar sus problemas más importantes”, y en ese empeño está trabajando desde hace años el PCE, “impulsando el proyecto de Adelante Andalucía y su programa electoral, porque ha sido el fruto del acuerdo entre distintas formaciones políticas que, a pesar de nuestras diferencias, estamos siendo capaces de aparcar diferencias y entendernos, por los andaluces y andaluzas”.

El PCE en Huelva considera que “el PSOE-A ha convertido nuestra tierra en un entramado de caciques con títulos de alcalde, con Susana Díaz a la cabeza del cortijo, donde los alcaldes de su partido gobiernan como señoritos a golpe de redes clientelares, que impiden que la gente se rebele si quiere seguir trabajando para poder comer. No olvidemos que históricamente el PSOE-A ha sacrificado nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente a cambio de mantenerse en el poder, bajo la excusa de ser una fuerza de gobierno responsable”.

Tampoco nos podemos olvidar de Ciudadanos y del PP, que han iniciado una carrera por ver cuál de los dos partidos es más de extrema derecha, agitando la crispación social frente a quienes estamos pensando en cómo solucionar los problemas de la gente normal y corriente. En medio de escándalos de corrupción, problemas internos, se presentan como alternativas, pero esconden una forma de hacer política profundamente antisocial y autoritaria, como vienen demostrando. No olvidemos que Juan Manuel Moreno (candidato del PP) eliminó, en la práctica, la Ley de Dependencia cuando fue Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que el PP ha sido punta de lanza de los recortes y las privatizaciones de servicios públicos, o que Cs ha llegado a proponer barbaridades tales como pagar por trabajar o por ser despedido; eso sin mencionar todas las incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen.

El pueblo andaluz se merece un gobierno con un proyecto claro para Andalucía, con respaldo suficiente para plantarse frente a los bancos, a las eléctricas y a las multinacionales, que saquean nuestros bolsillos, que exigen sacar tajada de unos servicios públicos que pagamos entre todos y todas, y expolian nuestra tierra, la arrasan y se largan, a cambio de salarios de miseria y condiciones de trabajo pésimas.

Por ello, con Adelante Andalucía ha llegado el momento de rebasar las limitaciones que nos han impuesto al pueblo andaluz desde los gobiernos andaluz y central que siguen manteniendo esta tierra y a la gran mayoría de su población sometida a la precariedad y condenándola a la pobreza y a la manipulación por intereses externos y explotadores de recursos y personas, sin que nada repercuta en beneficio de la gente trabajadora.

Nuestra práctica histórica como Partido Comunista es dar pasos hacia la unidad de la clase trabajadora, a sabiendas de que las consecuencias de esos avances son beneficiosas para la misma. Por eso mismo, porque en nuestra historia lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, no solo llamamos a la militancia del PCA en nuestra provincia a garantizar la máxima participación y a desarrollar el programa del Partido en esta nueva construcción de Andalucía, sino también al conjunto de la clase trabajadora onubense, organizada o no, a participar en el proyecto Adelante Andalucía, no solo con nuestro voto en las urnas, sino también inscribiéndonos como participantes en Adelante Andalucía, haciendo llegar nuestras propuestas para sacar Andalucía de la pobreza y garantizar un presente y un futuro dignos.