Jesús Vázquez: “Ojalá los futbolistas del Recreativo puedan dedicarse este año sólo a jugar”

Llegó sin hacer mucho ruido y se fue también en silencio. Como ex futbolista del primer equipo y ex entrenador del filial, Jesús Vázquez (Santa Olalla del Cala, 1980) conoce a la perfección los entresijos del Recreativo. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el eterno capitán albiazul reflexiona sobre su situación, el nuevo proyecto del Atlético Onubense y la influencia de los problemas extradeportivos en el rendimiento de un equipo.

-¿Cómo lleva iniciar una temporada sin estar en el campo o en un banquillo?

-Ya el año pasado hubo un momento en que pasé por este proceso sin saber por dónde iba a tirar. Son etapas que hay que cumplir, superarlas y pasar página. Y ahora me encuentro en esa tesitura de emprender nuevos caminos, siempre alrededor del fútbol que es lo que me gusta y me apasiona. Así que espero estar enrolado pronto en algún reto que me ilusione para seguir haciendo lo que más me gusta.

-Como hombre de fútbol, ¿entiende que el club no le renovara tras el descenso del Atlético Onubense?

-Sí, son decisiones que toma la persona que debe tomarlas y ya está. Lógicamente tengo mis argumentos para defender porqué debía seguir, pero el fútbol y el mundo del entrenador son así. Lo conozco y lo asumo. Ahora hay otros compañeros que lo están haciendo bien y tienen todo mi apoyo.

-Desde la lejanía, ¿que le parece el proyecto del filial?

-Está compitiendo en una categoría menos exigente que Tercera, pero la División de Honor Andaluza también es una competición exigente, con mucha gente veterana y con experiencia, virtudes que el Atlético Onubense no puede tener al ser un filial. Han empezado muy bien, que es muy importante, y eso les va a dar confianza para lo que resta, aunque la temporada se hace muy larga. Ojalá no sufran en otros aspectos no deportivos y se centren sólo en lo deportivo, porque creo que hay gente muy válida ahí dentro y pueden estar arriba.

-Un análisis extrapolable al primer equipo y a los impagos de estos últimos años.

-Sí, al final eso resume lo sucedido en las últimas temporadas. Los futbolistas se tienen que dedicar a jugar nada más, eso es algo que no ha pasado en el Recreativo en los últimos años y así nos ha ido. Ojalá no haya problemas extradeportivos en el primer equipo porque eso además significará que el club estará mejor organizado desde la base.

-Para Jesús Vázquez, ¿hay vida más allá del Recreativo?

-La habrá, está claro que voy a ser un recreativista más esté dónde esté. He elegido el camino del entrenador o la dirección deportiva que son los campos donde me puedo mover y pronto estaré enrolado en algún proyecto que me ilusione.

-¿En un despacho o en un banquillo?

-De momento se me verá sobre todo en el fútbol base, porque es más desconocido para mí que el fútbol profesional o semiprofesional. Y por ahí van los tiros, me apetece aprender y mejorar mi formación y quién sabe si en un futuro estaré dentro del fútbol base.