Los bomberos de Huelva aclaran que no hizo falta ayuda externa en el incendio de Cepsa

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La sección sindical de UGT del cuerpo municipal responde al SAB

La sección sindical de UGT del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Huelva ha salido al paso del comunicado realizado este lunes por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el que se advertía que bomberos del Consorcio Provincial de Huelva tuvieron que intervenir en el incendio ocurrido en la refinería de Cepsa y se criticaba que se hubiese ocultado esa información, lo que a su juicio provocó que se demorase 40 minutos una intervención de rescate en un domicilio de Punta Umbría al no tener la Policía Local conocimiento de que los bomberos del parque de la localidad estaban realizando el servicio en la refinería.

Desde la citada sección sindical indican que "nuestro servicio tiene un convenio de colaboración con CEPSA QUIMICA y REFINERIA y mantiene una estrecha relación desde hace más de 20 años con esta empresa. Esta colaboración consiste en poder participar como grupo de intervención frente a cualquier tipo de emergencia sin que sea necesaria la activación del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Huelva. En este convenio de colaboración también se incluye un extenso programa anual de prácticas en las instalaciones de la refinería, donde realizamos ejercicios junto con el personal de seguridad de la empresa (bomberos de refinería) sobre los posibles incidentes que pudieran darse y su óptima resolución", añaden.

Asimismo, señalan que "en el incidente ocurrido el pasado lunes, tanto el personal de refinería (bomberos industriales de CEPSA REFINERIA) como nuestro servicio siguieron los protocolos establecidos, donde en virtud del nivel de alerta declarado por la Refinería (1, 2, 3), puede ser necesaria la ayuda exterior o sencillamente no son necesarios los recursos externos a la empresa. En el incidente que tuvo lugar el lunes, el nivel de alerta declarado fue en todo momento NIVEL 1, (el mínimo que existe) lo que quiere decir que la situación puede ser solventada con medios propios (bomberos de refinería), además de bomberos del Ayuntamiento de Huelva (dentro del convenio de colaboración), estableciéndose en ese instante comunicación con bomberos del Ayuntamiento de Huelva como equipo de intervención exterior, para que permaneciéramos en prealerta ya que no era necesaria nuestra presencia en sus instalaciones, por estar controlado el incidente", añaden.

Por este motivo, "en esta ocasión, como en otras en el pasado que no han suscitado interés publico, el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Huelva se mantuvo coordinado con la dirección de la empresa, no elevándose el nivel de alerta por encima de 1 en ningún momento, y por tanto con el nivel de alerta mínimo, no fue necesaria ningún tipo de ayuda externa".