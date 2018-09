Javier Jiménez: “Seguimos queriendo comprar el Recre, pero no a cualquier precio”

Krypteia Capital rompe su silencio. A medias. La empresa que presentó la única oferta por el 90% de las acciones del Recre en el último intento de venta, para luego ser rechazada por el Ayuntamiento a instancias de la Mesa de Contratación, sigue a la espera de una notificación oficial para replicar públicamente a la decisión tomada por el Consistorio.

En contraste, la firma madrileña no tiene pelos en la lengua para valorar otros aspectos de la actualidad del Decano, como demostró anoche Javier Jiménez en la tertulia El Velódromo de Antena Huelva Radio. Estas fueron las intervenciones más destacadas del representante de Krypteia Sport:

-RÉPLICA AL AYUNTAMIENTO

"No tenemos ninguna noticia oficial, más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación y de la rueda de prensa del alcalde. Hasta que no tengamos la comunicación oficial, no vamos a contestar porque somos gente seria y queremos ver por escrito los motivos del rechazo, y a partir de ahí daremos una respuesta. Porque entendemos que no incumplimos el Pliego de Condiciones y que nuestra oferta está bien presentada".

-LA CLÁUSULA DE PASIVOS OCULTOS

"Nosotros aceptamos todas las cláusulas del Pliego de Condiciones, pero no somos insensatos ni inconscientes. El club está sin auditar y no sabemos a lo que nos enfrentamos, puede haber algún pasivo oculto que si superase los 9,3 millones de euros de la deuda que hay que devolver al Ayuntamiento, no podríamos hacernos cargo de él. Al igual que si aparece un pasivo oculto de dos millones a corto plazo. Y no es algo descabellado cuando los primeros días que nos reunimos aparecieron un embargo de la Seguridad Social por 860.000 euros y una reclamación por los derechos de un futbolista (Dani Molina) por un millón de euros".

-LA AUDITORÍA

"No entendemos que el club no está auditada. Lo que se nos ha dicho siempre es que no había dinero para pagar la auditoría, pero entiendo que con los abonos ahora sí hay dinero para pagarla".

-EL EXPERTO INDEPENDIENTE

"No sabemos aún quién es el experto independiente que elevó el informe a LaLiga, ni sabemos qué se le ha dicho ni que información se le ha dado a LaLiga".

-EL INFORME DE LALIGA

"Tras el primer informe, enviamos una contra respuesta de 120 páginas y estamos seguros al cien por cien que LaLiga no ha dado un informe desfavorable. Aparte, no entendemos para qué meten en esto a LaLiga si según el Ayuntamiento nuestra oferta ya no era válida independientemente de la valoración que hiciera LaLiga de nuestro plan de viabilidad. Es algo que no cuadra".

-POSIBLES ACCIONES LEGALES

"No vamos a permitir que se ponga en duda nuestra solvencia económica y nuestra profesionalidad, e iremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestros legítimos intereses".

-EL PRÉSTAMO AL RECREATIVO

"Quien salva al Recre este verano es Krypteia Capital con un préstamo de 465.000 euros, que se realiza también con la intención de ser los propietarios del club. Ahora que sólo somos un mero prestamista y una vez que ha vencido el préstamo, únicamente reclamamos su devolución. Y nos parece muy mal que nadie haya descolgado el teléfono para hablar con nosotros. En esas condiciones no nos dejan otra alternativa que reclamar la devolución. Nuestra voluntad no es ejecutar las garantías hipotecarias (la Ciudad Deportiva y locales del Nuevo Colombino) y sí negociar, pero si no nos llaman, entendemos que ahora mismo no hay voluntad de pagarnos".

-DOS MILLONES MENOS DE DEUDA

"Si fuéramos propietarios, las deudas con Krypteia Capital y Eurosamop desaparecerían, porque capitalizaríamos esos 2 millones de euros".

-EL TROFEO COLOMBINO Y LOS PALCOS

"Blackswan Media SL ha adquirido el derecho de uso de unos palcos del Nuevo Colombino y la organización del Trofeo Colombino por los próximos diez años. Ya hemos pagado una entrada y ahora tenemos que pagar una serie de plazos. El total son 200.000 euros".

-EL CARTEL DEL TROFEO COLOMBINO

"Queremos que el trofeo se dispute en uno de los dos descansos que habrá antes de Navidad. Por ello hemos contactado con tres equipos de Primera División, pero ahora mismo, tal y como está el campo, ninguno quiere venir".

-EL PACTO CON EUROSAMOP

"Hemos aportado dinero, asesoramiento y tecnología cuando se nos ha pedido, pero es Eurosamop la que tiene la potestad en exclusiva de gestionar el club. Nosotros únicamente les ayudamos si nos lo piden".

-COMPRAR EL CLUB

"Seguimos queriendo comprar el Recre, pero no a cualquier precio. Y tras todo lo que ha pasado, nosotros activamente no vamos a hacer nada, pero seguimos en Huelva porque tenemos proyectos con otros clubes y estamos abiertos a que el Ayuntamiento nos llame y hablar con ellos".